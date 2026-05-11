Netflix macht eigenes Hangover mit einem der größten Stars des Planeten – hier ist der erste Trailer

Hangover-Fans bekommen bald Nachschub auf Netflix. Der Party-Absturz 72 Hours mit Kevin Hart hat jetzt einen ersten Trailer, der atemlose Späße und jede Menge Eskalation verspricht.

Stunden- und tagelang Dauerparty und am Ende muss man die Scherben zusammenkehren: So in etwa lässt sich die Dramaturgie der Hangover-Reihe beschreiben. Und auch die Handlung des Netflix-Krachers 72 Hours mit Comedy-Gigant Kevin Hart (Jumanji), der jetzt einen ersten Trailer hat.

Schaut hier den Trailer zu 72 Hours:

72 Hours - Trailer (Deutsch) HD

Netflix entfesselt 72 Stunden Hangover-Party mit Kevin Hart: Darum geht's in 72 Hours

Joe (Hart) ist 40 Jahre alt, Manager und mitten in einer Lebenskrise: Er möchte sich gerne wieder ein bisschen jung fühlen. Da kommt ihm der Gruppenchat, in den er versehentlich geraten ist, gerade recht. Dort plant eine Truppe Mittzwanziger gerade den Junggesellenabschied für ihren Freund Mason (Mason Gooding) in Miami. Und weil Joe sich als witziger Typ erweist, wird er kurzerhand mit eingeladen.

Doch als Joe schließlich in Florida ankommt und die Party losgeht, merkt er, wie stark ihn die Dauerfeierei überfordert: Irgendwo zwischen Kokain, Polizeikontrolle und wilden Fahrten in der Limousine muss er versuchen, seinen Sinn für die Realität zu bewahren. Von seinem Leben und der Ehe mit seiner Frau (Teyana Taylor) einmal ganz abgesehen.

Zugpferd der Netflix-Komödie ist ohne Frage Kevin Hart, der als einer der erfolgreichsten Comedy-Stars des Planeten gilt. Laut Celebrity-Seiten wie Just Jared soll er ein Vermögen von mehreren hundert Millionen Dollar besitzen – bestätigt sind diese Zahlen allerdings nicht.

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Wann kommt 72 Hours zu Netflix?

Wer seit Hangover 3 auf Partynachschub wartet, muss nicht mehr lange darben: 72 Hours erscheint am 24. Juli 2026 auf Netflix. Regie führte Tim Story, der bereits Kevin Harts Komödie Ride Along inszenierte.

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