Neue Miniserie erobert Netflix-Charts: Die Thriller-Adaption beginnt und endet an einem Nachmittag

Die schwedische Thriller-Serie Haustausch erobert die Netflix-Charts. Bisher muss sie sich nur Omar Sy und seiner neusten Lupin-Staffel geschlagen geben.

Der deutsche Titel klingt wie eine Reality-Soap von RTL Zwei, aber hinter Haustausch verbirgt sich seine Thriller-Serie und dieses Genre kommt bei Netflix-Abonnent:innen bekanntlich sehr gut an.

Nachdem Below mit einem Eisberg und Die Falle mit einem Katz-und-Maus-Spiel unterhalten haben, lüftet die schwedische Miniserie die Geheimnisse von zwei Pärchen, die eigentlich nur harmlos entspannen wollen. Die vier Episoden lange Serie lässt sich schnell an einem Nachmittag wegbingen, was offenbar einige deutsche Abonnent:innen in den vergangenen Tagen als Freizeit-Berieselung genutzt haben.

Die Roman-Adaption Haustausch liegt hinter Lupin auf Platz 2 der Netflix-Charts

Haustausch basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stefan Ahnhem (bei Amazon *) , der erst im August in Deutschland erschienen ist. Die Miniserie handelt von Helene (Frida Gustavsson) und Carl (Fares Fares), die ein Experiment wagen: Für ein paar Wochen überlassen sie ihr Haus in der Nähe von Stockholm zwei Unbekannten, Scarlett (Emma Appleton) und Adam (Jakob Oftebro), und beziehen im Gegenzug deren sizilianische Villa. Doch die erhoffte Erholung schlägt schnell um, als in den fremden vier Wänden verborgene Lügen und Details ans Licht kommen.

Die "paar Lügen" (der englische Titel lautet A Couple of Lies) lockten genug Zuschauende an, um die Serie auf Platz 2 hinter dem Netflix-Hit Lupin zu katapultieren. Dahinter positioniert sich die südkoreanische Serie Dead-End Job.

Die Top 10 der Serien bei Netflix (Stand: 2. November 2026):

Weltweit liegt Haustausch in 13 Ländern auf Platz 1, wie man bei FlixPatrol einsehen kann. In den USA hat es die Miniserie aber noch nicht in die Charts geschafft. Das heißt, sie ist international noch nicht wirklich durchgebrochen – obwohl die Gesichter durchaus keine Geheimtipps des schwedischen Fernsehens sind. Fares Fares ist einer der bekanntesten Darsteller aus Schweden und spielte bereits in HBOs Chernobyl, Amazons Das Rad der Zeit und Rogue One: A Star Wars Story mit.

Seine Serien-Ehefrau Frida Gustavsson war eine der Hauptdarstellerinnen aus der Netflix-Serie Vikings: Valhalla, Haustausch-Partnerin Emma Appleton kommt aus England und war in The Witcher zu sehen, und Kollege Jakob Oftebro hat in Der Brief für den König ebenfalls Netflix-Erfahrung gesammelt.

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