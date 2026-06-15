Diese Netflix-Miniserie liefert das perfekte Warmwetterprogramm: Romantische Urlaubsorte, epische Liebesgeschichte und Herzschmerz inklusive.

Wenn ihr die perfekte Prise Sommer sucht, um euch auf die sonnige Jahreszeit einzustimmen, liefert Zwei an einem Tag (OT: One Day) das optimale Programm: In 14 Episoden durchleben wir 14 Jahre mit denselben zwei Protagonist:innen. Von 1988 bis 2002 führt uns diese Serie von Edinburgh über London bis nach Griechenland und Paris – der perfekte Euro-Trip in knapp 6,5 Stunden, die ihr an nur einem Nachmittag schauen könnt.

Diese Miniserie auf Netflix erzählt 14 Sommermärchen auf einmal

Es ist 1988 – Dexter (Leo Woodall) und Emma (Ambika Mod) beenden ihr Studium in Literaturwissenschaften in Edinburgh und verbringen ungeplant die Nacht ihrer Abschlussfeier miteinander. Was als schräger One Night Stand beginnt, entwickelt sich schnell zu einer ungewöhnlichen Freundschaft: Emma zieht nach London und Dexter geht nach Italien, doch die beiden bleiben über die folgenden Jahre in Kontakt.

Obwohl beide dabei jeweils eigene Romanzen erleben, ist schwer zu leugnen, wie sehr es zwischen ihnen knistert – das wird spätestens klar, als sie einen gemeinsamen Urlaub in Griechenland verbringen. Doch am Ende steht ihnen das Leben immer wieder im Weg: Während Emma verzweifelt darum kämpft, ihre kreative Karriere an den Start zu bekommen, verliert Dexter sich im Ruhm und Scheinwerferlicht als Moderator.

Jahr für Jahr treffen Emma und Dexter aufeinander, prallen aneinander ab und finden sich schließlich doch wieder – zwischen schweren Schicksalsschlägen und den schönsten Städten Europas lacht und weint man mit den beiden und verliebt sich immer wieder neu in das skurrile Paar.

Die Netflix-Serie basiert auf dem Bestseller Zwei an einem Tag

Der Bestseller Zwei an einem Tag von David Nicholls erschien 2009 und verfolgt dasselbe Konzept wie die Serie: In 14 Jahren durchleben wir jeweils den 15. Juli mit Dexter und Emma, niemals jedoch die Zeit dazwischen. Der Roman wurde in 40 Sprachen übersetzt und über 6 Millionen Mal verkauft.

Eine erste Verfilmung erschien bereits 2011 mit dem Film Zwei an einem Tag, in dem Anne Hathaway und Jim Sturgess die Hauptrollen übernahmen – in der Netflix-Serie sind es Ambika Mod und Bridget Jones’ persönlicher Schwarm Leo Woodall, die die Geschichte für ein jüngeres Publikum neu aufleben lassen und mit ihrer Chemie zuverlässig tragen.

One Day auf Netflix: Herzzerreißend schön und hoffnungsvoll

Laut What’s on Netflix wurde One Day bereits 49,8 Millionen Mal gesehen und sorgte damit für unglaubliche 322 Millionen Stunden Unterhaltung. Auf IMDB kassiert die Serie ein Spitzen-Rating von 8,0 und auch knapp 130 Moviepilot-User:innen bewerten die Serie mit einer 7,5. Bei Rotten Tomatoes sind 92 Prozent der Kritiken positiv. Fans auf Reddit loben die vielschichtig umgesetzten Themen zwischen Freundschaft und romantischer Chemie, den starken Soundtrack und das herzzerreißende Ende:

Das Ende hat mich völlig fertiggemacht – ich habe hemmungslos geheult und geschluchzt.

Damit seid ihr offiziell gewarnt – für diese Serie solltet ihr Taschentücher bereithalten, und trotzdem fängt sie den Sommer ein wie kaum eine andere Netflix-Produktion. Macht euch bereit für den 15. Juli – alle 14 Versionen dieses Tages findet ihr auf Netflix im Streaming-Abo.