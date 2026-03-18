Die 5-teilige Netflix-Miniserie, die über 65 (!) Millionen Mal gesehen wurde: Sie gehört zu einem 13-teiligen Thriller-Universum

Ihr sucht Miniserien bei Netflix? Wie wäre es mit einem gigantischen Thriller-Universum, das seit Jahren die Netflix-Charts regiert?

Wer sich nicht auf ein jahrelanges Commitment einlassen will, liegt bei Miniserien richtig. Erstens kann man sie schnell weggucken und zweitens erzählen sie eine in sich abgeschlossene Handlung. Angst vor Netflix-Absetzungen: Fehlanzeige!

Das scheint auch zum Erfolg eines Krimi-Universums beizutragen, das bei Netflix seit Jahren wächst und wächst. Alle paar Monate startet hier eine neue Adaption eines Thrillers von Autor Harlan Coben. Aber kaum eine war so erfolgreich wie seine fünfteilige Miniserie Ich vermisse dich.

Nur eine Harlan Coben-Verfilmung war in den letzten Jahren erfolgreicher als Ich vermisse dich

Ich vermisse dich wurde am 1. Januar 2025 bei Netflix veröffentlicht und hat bis zum Halbjahr 2026 in 18 Monaten laut What's on Netflix und unglaubliche 71 Millionen Views angesammelt. Seit 2023 waren nur zwei Harlan-Coben-Adaption erfolgreicher: die ein Jahr zuvor erschienene Serie In ewiger Schuld, die bei 138 Millionen Views steht und laut Netflix selbst die neuste Adaption Nur für dein Leben, die in den ersten 90 Tagen bereits auf sensationelle 120 Millionen Views kam.

Sowohl in Ich vermisse dich, als auch in In ewiger Schuld spielt übrigens Der Hobbit-Star Richard Armitage mit, bei dem man das Gefühl haben könnte, er würde nichts anderes machen, als Harlan-Coben-Verfilmungen zu drehen. In Ich vermisse dich spielt er einen Polizeidetektiv.

Ich vermisse dich folgt dem Muster vieler Harlan Coben-Verfilmungen

Wer schon mal einen Roman von Harlan Coben gelesen oder eine Adaption geschaut hat, könnte bei der Story von Ich vermisse dich ein Déjà-vu erleben. Der amerikanische Bestseller-Autor mag nämlich wenig lieber als dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit, die in der Gegenwart für Chaos sorgen.

In Ich vermisse dich betrifft das Detective Kat Donovan (Rosalind Eleazar), die vor elf Jahren die Liebe ihres Lebens verloren hat. Ihr Verlobter Josh (Ashley Walters) verschwand eines Tages spurlos. Als Kat sich in einer Dating-App durch verschiedene Profile scrollt, erlebt sie einen Schock. Denn ein Profil zeigt das Bild von Josh. Doch während Kat überlegt, ob sie ihn kontaktieren soll, erfährt sie auch schon, dass dieser Mann der Hauptverdächtige in einem Mordfall ist. Als Josh wieder in Kats Leben tritt, muss sie sich mit tief vergrabenen Geheimnissen aus ihrer eigenen Vergangenheit sowie den rätselhaften Umständen des Todes ihres Vaters auseinandersetzen.

Das Erfolgsrezept der Krimi-Geschichten funktioniert immer wieder, sowohl in gedruckter Form als auch bei Streamern. Bei Netflix gibt es bereits 13 Serien aus dem Harlan-Coben-Fundus. Darüber hinaus streamen bei Amazon Prime Video die Coben-Adaptionen Shelter – Der schwarze Schmetterling und Harlan Coben's Lazarus.

Harlan Coben schreibt indes munter weiter und hat kurzzeitig das Genre gewechselt. Denn gerade erst ist seine Autobiografie Plot Twist: A Memoir of a Writing Life erschienen, die es allerdings noch nicht auf Deutsch gibt.

