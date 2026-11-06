Netflix-Miniserie ist erst letzten Monat gestartet und jetzt schon eine der erfolgreichsten überhaupt

Die vielleicht beste Netflix-Miniserie des Jahres wurde nicht ignoriert. Im Gegenteil: Neue Zahlen belegen, dass der Western sich nicht vor dem größten Hit des Streamers verstecken muss.

Eine der größten Netflix-Überraschungen ist in diesem Jahr die siebenteilige Western-Miniserie East of Eden mit Marvel-Star Florence Pugh in der Hauptrolle. Eine mitreißende Literaturverfilmung, die eine Familiensaga über mehrere Generationen erzählt. Die Abonnent:innen des Streamers belohnten das seit dem Serienstart am 1. Oktober mit Abrufzahlen, die sich neuen Berichten zufolge sehen lassen können.

Vergleichbar mit dem Netflix-Hit Adolescence: So stark kam East of Eden beim Publikum an

Es ging für den Western schon gut los im Oktober, als er in der ersten Woche 6,5 Millionen Abrufe für Netflix einholte. Laut Deadline liegt der Gesamtabruf mittlerweile bei etwa 30 Millionen nach einem Monat. Ein Einzug in die Top 10 wird damit zwar unwahrscheinlich (hier geht es erst bei über 100 Millionen Views nach 91 Tagen los), aber East of Eden hat trotzdem etwas Beachtliches geschafft.

Wo die Miniserie nämlich wirklich strahlt, ist nicht die Gesamtabrufzahl, sondern die beeindruckende Zuschauerbindung. So weist sie das beste Multiplikatorverhältnis (also das Verhältnis zwischen dem Endergebnis und dem Startwert) seit dem Mega-Hit Adolescence auf und liegt damit weit vor diesjährigen Miniserien wie His & Hers und Harlan Cobens Nur für dein Leben, die am Ende mit über 100 Millionen Abrufen zu den stärksten Titeln von Netflix zählten.

Serienschöpferin Zoe Kazan sagte gegenüber Deadline Folgendes über den Erfolg von East of Eden:

Ich glaube, wir unterliegen diesem kollektiven Irrglauben, dass 'große Bücher' langweilig und verstaubt sind – so als müsste man brav seinen Spinat aufessen. Doch die meisten Bücher, die wir als Klassiker betrachten, haben sich aus gutem Grund über die Zeit hinweg bewährt: weil sie packend, emotional und voller ungezügelter menschlicher Dramatik sind.

Kazan adaptierte mit dem Netflix-Format John Steinbecks klassischen Roman Jenseits von Eden* und begeisterte damit auch meine Kollegin Esther Stroh, die nicht nur den Inhalt lobte, sondern auch die Ästhetik der Serie. Sie hebe sich vom üblichen Einheitslook des Streamers ab.

Vielleicht wird East of Eden am Ende zu den größten Netflix-Serien zählen, die wir gerade erst im Streamgestöber-Podcast besprochen haben:

Podcast: Die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien und was sie taugen

Seit 2023 gewährt der Streaming-Dienst Netflix genaue Einblicke in die Aufrufzahlen seiner Titel. Deshalb knöpfen wir uns im Podcast Streamgestöber die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien vor und diskutieren, ob sie neben hohen View-Zahlen auch gute Unterhaltung zu bieten haben.

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Neben Prestige-Titeln wie Stranger Things, Wednesday und Bridgerton finden sich in der Liste von Netflix' größten Serien-Erfolgen auch Geschichten, die ihr bisher wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hattet.

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