Netflix mit NordVPN: Tausende Serien und Filme schauen, die Netflix dir nicht zeigt - es geht ganz einfach

Jedes Land hat ein anderes Netflix-Programm. Wer das Optimum aus einem Abo herausholen will, kann etwa das USA-Angebot mit NordVPN nutzen. So schaltest du ganz einfach Tausende Filme und Serien weltweit frei.

Der Streaming-Dienst Netflix ist in über 190 Ländern weltweit verfügbar. Dabei gibt es in jedem Land einen anderen Katalog. Filme, die in Deutschland noch nicht einmal erschienen sind, laufen anderswo schon in der Flat. Zugriff darauf hast du normalerweise nur, wenn du dich - etwa im Urlaub - gerade in dem jeweiligen Land befindest.

Mit einem Tool kannst du dieses Problem allerdings ganz einfach umgehen. NordVPN * schaltet dir nämlich Tausende Filme und Serien aus dem weltweiten Netflix-Angebot frei, die es in Deutschland sonst eigentlich nicht bei Netflix zu sehen gibt.

Netflix mit VPN: So einfach funktioniert's

Was ist ein VPN und was bringt es? Ein VPN oder "Virtual Private Network" bringt viele Vorteile, allen voran das sichere und unerkannte Surfen im Netz. Denn das Programm stellt eine verschlüsselte Verbindung zum Internet her. Dabei wird eine andere IP-Adresse angegeben. Das Ganze funktioniert mit wenigen Klicks und ohne technisches Hintergrundwissen.

Wie benutzt man einen VPN? Ein VPN wird als Programm oder App auf das Gerät deiner Wahl heruntergeladen. Bei NordVPN * funktioniert das zum Beispiel auf Android TVs, Handys und Tablets, Geräten mit Windows, Linux und MacOS sowie über Chrome und Firefox. Nach dem Öffnen entscheidest du im Handumdrehen, ob du über einen Server eines bestimmten Landes oder per QuickConnect ins Internet gehen willst.

Was bringt ein VPN für Netflix und andere Streaming-Dienste? Wählst du zum Beispiel die USA und öffnest danach einen Streaming-Dienst wie Netflix, dann wird dir dessen US-Angebot angezeigt. Dasselbe gilt für Großbritannien, Japan und viele andere Länder auf der Welt.

Laut einer aktuellen Auswertung liegt Deutschland nicht einmal in der Top 10 der größten Netflix-Kataloge weltweit (via Statista ). Mit einem VPN * erweiterst du die Auswahl an Filmen und Serien zum Streamen um ein Vielfaches. Andere Streaming-Dienste wie der BBC iPlayer lassen sich in Deutschland ebenfalls mit Hilfe eines VPN-Dienstes nutzen.

Das könntest du jetzt bei Netflix per VPN streamen: Der neue Science-Fiction-Film Skylines gehört in Deutschland nicht zum Angebot, in den USA streamt er bei Netflix. Dasselbe gilt für den Action-Kracher Ip Man 4 mit Donnie Yen.

Und den gefeierten neuen Horrorfilm She Dies Tomorrow könntest du schon heute Abend dank des britischen Netflix-Katalogs gucken. Ähnliches gilt für Serien-Highlights wie Halt and Catch Fire, NCIS und viele mehr.

