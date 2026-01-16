Netflix' neuer Thriller-Hit steht schon seit einer Woche in über 50 (!) Ländern auf Platz 1

Eine neue Krimi-Serie bei Netflix hat sich mal wieder als enormer Hit für die Plattform erwiesen. In 50 Ländern befindet sich die Serie derzeit an der Spitze der Charts, und das bereits seit einer Woche.

Die Mini-Serien von Netflix des ersten Quartals scheinen oftmals unter einem guten Omen zu stehen. Nachdem im letzten Jahr Adolescence enorm durch die Decke ging, ist es dieses Jahr erneut eine Krimi-Serie, die sich eines großen Erfolgs auf der Plattform erfreut. Die Rede ist vom aktuellen Chart-Stürmer His & Hers.

Thriller-Hit His & Hers dominiert weltweit die Netflix-Charts

In der von William Oldroyd kreierten Serie His & Hers wird die Geschichte eines Mordes in einer Kleinstadt in der Nähe von Atlanta erzählt. Im Fokus stehen hier die Perspektiven des ermittelnden Detectives und seiner Frau, welche als Reporterin mit dem Fall beauftragt wurde. Durch private Beziehungen zu dem Opfer, wird nun auch das Paar verdächtigt und die beiden fangen an, einander zu misstrauen. Das Paar wird von Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead) und Tessa Thompson (Thor: Ragnarok, Creed) verkörpert.

Die abgeschlossene Mini-Serie ist wie ein Hit auf Netflix eingeschlagen und befindet sich nach einer Woche immer noch an der Spitze der Serien-Charts. Diese Position konnte die Serie zum Höhepunkt in insgesamt 81 Ländern halten. Nun sind es nach wie vor 50 Länder, in denen sie die Charts anführt.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 16. Januar 2026):

Wird es mit His & Hers weitergehen?

Da die Geschichte von His & Hers mit der ersten Staffel zu Ende erzählt wurde, ist eine zweite Staffel äußerst unwahrscheinlich. Dafür kehrt in bereits zwei Wochen eine von Netflix’ erfolgreichsten Serien zurück.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

