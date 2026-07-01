Netflix-Niederlage: Avatar Staffel 2 startet deutlich schlechter als Staffel 1

Avatar Staffel 2 startet schwächer als gedacht. Die neuen Folgen verlieren 59 Prozent der Zuschauenden im Vergleich zum Debüt, doch es gibt auch eine positive Entwicklung.

Während die Thriller-Serie Harlan Cobens Nur für dein Leben den bisher besten Serienstart in 2026 für Netflix hinlegte, sieht es für die 2. Staffel der Live-Action-Serie Avatar: Der Herr der Elemente deutlich schlechter aus. Denn im Vergleich zur ersten Staffel sind die Aufrufzahlen deutlich gesunken, wie Variety berichtet.

Schwacher Staffelstart für Avatar: Doch es gibt auch gute Nachrichten

Staffel 2 kam in den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung auf 8,7 Millionen Views und ist damit mehr als doppelt so schlecht gestartet wie Staffel 1, die im Jahr 2024 noch auf 21,2 Millionen Aufrufe im selben Zeitraum kam. Doch das bedeutet nicht, dass die Fantasy-Serie abgeschrieben ist.

Jetzt, wo sich Avatar wieder in den Netflix-Seriencharts befindet, wird auch Staffel 1 vermehrt gestreamt und kommt auf 3 Millionen Aufrufe. Aktuell befindet sich Avatar: Der Herr der Elemente auf Platz 2 der deutschen Streaming-Charts. Die Spitzenposition erreichte die Fantasy-Adaption nur in drei Ländern (via FlixPatrol ). Auf Platz 1 befindet sich nach wie vor Harlan Cobens Nur für dein Leben. Die Serie lässt sich hierzulande und in 62 weiteren Ländern noch immer nicht vom Thron stoßen.

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Avatar: Der Herr der Elemente – Darum geht es in Staffel 2 der Fantasy-Serie

In Avatar Staffel 2 reist Aang (Gordon Cormier) in die belagerte Erdhauptstadt Ba Sing Se, um das Erdbändigen zu lernen und damit ein weiteres Element zu meistern. Doch dort bekommt er es mit der Armee der Feuernation unter dem Kommando von Lord Ozai (Daniel Dae Kim) zu tun. Gemeinsam mit seinen Verbündeten Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley) muss er sich den mächtigen Gegnern stellen.

Laut unserem Serien-Check zu den neuen Folgen werden Fans der 1. Staffel auch mit Staffel 2 ihre Freude haben.

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Wenngleich der Staffelstart schwächer ausfiel, müssen Fans sich nicht um die Zukunft der Fantasy-Serie sorgen. Avatar: Der Herr der Elemente Staffel 3 ist bereits abgedreht und wird gleichzeitig auch das große Finale erzählen, das bereits nächstes Jahr bei Netflix erscheint. Einen konkreten Starttermin gibt es aktuell noch nicht.

