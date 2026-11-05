Dieser Film hat sofort die Netflix-Charts gestürmt: Es ist die große Oscar-Überraschung des Jahres

Vampire, Musik und jede Menge Blut waren das Geheimrezept für einen Oscar-Abräumer 2026. Auf Netflix könnt ihr den Film neuerdings im Abo streamen und natürlich hat er sich auch schon in den Charts platziert. Erfahrt hier mehr!

Wie oft kommt es vor, dass ein Genrefilm mit Kreaturen der Nacht bei den Academy Awards abräumt? Blood & Sinners wurde 16-mal nominiert und nahm in diesem Jahr vier Preise bei der Oscar-Verleihung mit: für Hauptdarsteller Michael B. Jordan, das Drehbuch von Regisseur Ryan Coogler, den Soundtrack und erstmals eine Kamerafrau. Seit Anfang des Monats ist der Südstaaten-Vampirfilm bei Netflix und natürlich mittlerweile in den Charts.

Blood & Sinners bei Netflix: Ein musikalisches Blutspektakel mit 4 Oscars

1932 in Clarksdale, Mississippi: Als die beiden Zwillingsbrüder Smoke und Stack (beide Jordan) in ihre Heimat zurückkehren, wollen sie einen sogenannten Juke Joint auf die Beine stellen – einen Treffpunkt für die Schwarze Community, wo der Blues die Stimmung angibt. Dafür erwerben sie ein altes Sägewerk, in dem aufgeladen von Black Joy bald auch Musik aus anderen Ären der Musikgeschichte zu hören ist. Doch der Frieden währt nicht lange, denn eines Nachts wird das Etablissement von einer übernatürlichen Macht in Form von Vampiren belagert, die dem latenten Südstaatenrassismus Form verleihen.

Mein Kollege Matthias Hopf war schon nach dem ersten Ansehen komplett begeistert und schrieb in seinem Film-Check unter anderem: "Blood & Sinners verwandelt sich von einem gemütlichen Hangout-Movie im Licht der untergehenden Sonne in einen schonungslosen Survival-Thriller, in dem literweise rot-braunes Kunstblut vergossen werden. Was den Film so stark macht, ist weniger, wie Coogler auf die Vampirenthüllung hinarbeitet, sondern wie er Genre-Trennlinien verschwimmen lässt und daraus eine hypnotisierende Atmosphäre zieht."

Regisseur Ryan Coogler arbeitet mittlerweile am neuen Akte X, was wohl auch aufgrund seiner Beteiligung weniger Skepsis und mehr Vorfreude verursacht.

So sehen die Film-Charts von Netflix aktuell aus (Stand: 5. November 2026):

Und wenn ihr gerade schon das Beste bei Netflix durchforstet, haben wir hier auch noch eine passende Folge vom Streamgestöber:

Podcast: Die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien und was sie taugen

Seit 2023 gewährt der Streaming-Dienst Netflix genaue Einblicke in die Aufrufzahlen seiner Titel. Deshalb knöpfen wir uns im Podcast Streamgestöber die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien vor und diskutieren, ob sie neben hohen View-Zahlen auch gute Unterhaltung zu bieten haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben Prestige-Titeln wie Stranger Things, Wednesday und Bridgerton finden sich in der Liste von Netflix' größten Serien-Erfolgen auch Geschichten, die ihr bisher wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hattet.