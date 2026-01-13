Netflix-Publikum ist von neuer Stranger Things-Enthüllung entrüstet: "10 Jahre den Bach runtergehen lassen"

Der Dokumentarfilm Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 hat enthüllt, dass das Stranger Things-Finale zu Beginn von Staffel 5 noch nicht feststand. Fans sind völlig außer sich.

Das Stranger Things-Finale ist in der Silvesternacht zum 1. Januar 2026 bei Netflix eingetroffen und nicht alle Fans waren damit glücklich. Viele beklagten Ungereimtheiten und offene Fragen, was sogar dazu führte, dass Fans von einer geheimen 9. Episode ausgingen, die wenige Tage später das wahre Finale bei Netflix offenbaren sollte – natürlich vergeblich.

Der neue Dokumentarfilm Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5, der gestern bei Netflix gestartet ist, hat dahingehend gleich doppelt Licht ins Dunkel gebracht. Denn nun ist klarer als je zuvor, dass die Serie tatsächlich mit Folge 8 von Staffel 5 ihr Ende gefunden hat. Und womöglich wissen wir nun auch den Grund, warum sich das Finale für viele so "falsch" anfühlte.

Stranger Things-Doku enthüllt schockierende Produktionstimings für das große Netflix-Finale

Der Dokumentarfilm blickt hinter die Kulissen von Staffel 5 und zeigt dabei, unter welchem straffen Zeitplan die finalen acht Stranger Things-Folgen entstanden sind. An einer Stelle enthüllt Co-Schöpfer Matt Duffer: "Wir haben mit der Produktion angefangen, ohne dass das Drehbuch für das Finale feststeht." Ein weiteres Crew-Mitglied fasste die Situation noch einmal zusammen: "Wir ebnen den Weg, während wir ihn gehen."

Doch nicht nur startete die Produktion der ersten Folgen von Staffel 5, ohne dass das Drehbuch für das Finale feststand. Auch wurden bereits erste Teile von Folge 8 gedreht, ohne dass das Drehbuch für das Finale in trockenen Tüchern war. Die Duffer-Brüder hatten laut eigener Aussage bereits im Kopf, wie die Serie unter anderem für Elfi (Millie Bobby Brown) und weitere Figuren enden solle, der genaue Weg dorthin sei jedoch noch nicht ausformuliert gewesen.

Die Doku enthält zahlreiche Szenen der Duffer-Brüder, die am Set umherschwirren und stark besorgt wirken. Matt Duffer gibt an einer Stelle zu, dass es ihm nicht mehr leicht von der Hand gehe, sieben Tage in der Woche zu arbeiten, besonders jetzt, wo zu Hause Kinder auf ihn warten. Die beiden Brüder erklären, dass sie die Regie für mehrere Episoden in Staffel 5 abtreten mussten, um Zeit für den Schreibprozess der Drehbücher während der laufenden Produktion zu haben.

Doch nicht nur das: In einer Szene, in der die Duffer-Brüder mit den Co-Autor:innen der Serie zusammensitzen, kommt ein Thema auf, welches von Fans nach dem Finale mit am meisten diskutiert wurde: Wo waren die Demogorgons und Monster im finalen Kampf gegen Vecna im Abyss? Ein Autor wirft ein, dass es "verrückt" wäre, in diesem Kampf keine Demos zu inkludieren. Eine andere Autorin entgegnet, dass nach Folge 4 womöglich eine Art "Demo-Müdigkeit" herrschen würde. Die Duffer-Brüder stimmten zu.

Stranger Things-Fans sind über Enthüllungen zum Finale außer sich

Stranger Things-Fans tummelten sich nach Sichtung der Doku auf den sozialen Medien und ließen ihrem Ärger über das Gesehene freien Lauf. So postete ein Fan auf X und sprach Netflix dabei direkt an: "Ihr hättet das nicht tun sollen ... Diese Dokumentation lässt die Duffer-Brüder nur noch schlechter dastehen."

Ein weiterer Fan teilte eine treffende Szene aus der Doku und schrieb: "Ich, wie ich die Stranger Things-Dokumenation schaue."

Noch ein Fan erklärte: "Der Stranger Things-Dokumentarfilm ist ein 'Wie macht man es' dazu, eine 10 Jahre andauernde Serie den Bach runtergehen zu lassen. Diese Idioten dachten, sie haben etwas Großartiges geschaffen, mir wird schlecht."

Ein anderer Fan fasste enttäuscht zusammen: "Den Dokumentarfilm Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 zu schauen, ist einfach nur zu realisieren, dass die ganze Arbeit, die die Prop-Crew da rein gesteckt hat, davon sabotiert wurde, dass die Autoren ihren Job so schlecht gemacht haben, dass die Leute vergessen haben, wie wunderschön und ausgearbeitet das Set der Finalstaffel eigentlich war."

Noch ein Fan kommentierte genervt: "Ich springe wieder auf den Duffer-Brüder-Hass-Zug auf, zwei Minuten nachdem ich bei der Stranger Things-Dokumenation Start geklickt habe."

Wenn ihr euch nun einmal selbst ein Bild machen wollt, könnt ihr euch den Dokumentarfilm Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 seit dem 12. Januar 2026 bei Netflix anschauen. Alle 42 Folgen von Stranger Things streamen ebenfalls bei Netflix.

Wie wir das große Finale fanden, hört ihr dagegen in unserem Podcast:

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach fünf Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

