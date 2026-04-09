Netflix-Rolle hat Jenna Ortega vor Karriereende gerettet – es ist nicht Wednesday

Jenna Ortega ist jetzt schon dank Serien wie Wednesday einer der größten Stars einer neuen Generation an Schauspieler:innen. Doch noch vor einigen Jahren hätte sie den Job beinahe an den Nagel gehängt.

Jenna Ortega ist gerade einmal 23 Jahre alt und ihre Karriere hat in den vergangenen Jahren einen enormen Sprung nach vorne gemacht. Durch ihre Beteiligung an Horrorfilmen wie X oder zwei Ablegern der Scream-Reihe, aber auch mit der Hauptrolle in Wednesday, einer der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten, gilt sie jetzt schon als einer der größten Stars ihrer Generation. Ausgerechnet eine weitere Netflix-Serie hinderte sie jedoch daran, ihre Schauspielkarriere noch vor einigen Jahren an den Nagel zu hängen.

Diese Netflix-Serie hat Jenna Ortegas Karriere gerettet

Wie Variety berichtet, war Ortega in jüngster Vergangenheit in dem Podcast von Rapper und Schauspieler Kid Cudi zu Gast. Dort berichtete sie, dass ihre Karriere nach ihrem Erfolg als Teenie-Darstellerin in Serien wie Richie Rich und Mittendrin und kein Entkommen beinahe ein jähes Ende genommen hätte. Sie war im Begriff aufzugeben, als sie die Rolle der Ellie in Staffel 2 der Serie You - Du wirst mich lieben bekam, wodurch ihre Laufbahn gänzlich neue Wege einschlug.

In dem Podcast erzählte sie auch, wie sehr sie das Schauspielen schon immer geliebt habe und dass sie gar nicht gewusst hätte, was sie sonst hätte machen sollen:

Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte; ich hatte mir nie wirklich etwas anderes überlegt, erst in letzter Zeit, einfach aus Neugier und weil ich neue Lebenserfahrungen sammeln wollte. Aber als Teenager war ich gerade aus einer Kindersendung ausgestiegen und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Ich musste mich beweisen und all diese neuen Casting-Direktoren kennenlernen, die mich noch nicht kannten.

Ihre Erfahrung beim Dreh von You öffnete Ortega schließlich die Augen und machte ihr klar, dass sie keinen anderen Weg als das Schauspielgeschäft einschlagen will.

Wo kann man Jenna Ortega als Nächstes sehen?

Ihr nächster großer Kinofilm ist The Great Beyond, der neue Film von J.J. Abrams, in dem sie an der Seite von Glenn Powell, Samuel L. Jackson und Emma Mackey zu sehen sein wird. Der Science-Fiction-Film soll am 12. November in den deutschen Kinos starten.

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