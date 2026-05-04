Netflix-Schock: Der größte Film des Streamers in diesem Jahr wurde gerade komplett nach hinten geschoben

Im Dezember 2026 sollte eigentlich ein neuer Narnia-Film von Netflix starten. Jetzt wurde der Release aufs nächste Jahr verschoben, um dem Fantasy-Blockbuster eine große Kinoauswertung zu bescheren.

Mit dem Start eines neuen Narnia-Films von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig hatte sich Netflix sein wohl heißestes Blockbuster-Eisen des Jahres eigentlich noch für Dezember 2026 aufgehoben. Jetzt steht fest, dass der Fantasy-Film aber nicht mehr dieses Jahr erscheinen wird. Grund für die Verschiebung ist eine große Änderung der Release-Strategie, durch die das Fantasy-Ereignis nun deutlich länger im Kino laufen wird.

Netflix verschiebt neuen Narnia-Film mit längerer Kinoauswertung auf 2027

Wie unter anderem der Hollywood Reporter berichtet, startet der Blockbuster mit dem offiziellen Titel Narnia: The Magician’s Nephew in den USA ab dem 12. Februar 2027 im Kino. Damit wird der Fantasy-Blockbuster außerdem der erste Netflix-Film überhaupt, der einen sogenannten Wide Release erhält und im ganzen Land groß ausgespielt wird sowie rund 1,5 Monate lang auf der großen Leinwand zu sehen sein wird.

Die Kinoauswertung soll vor allem von dem IMAX-Format profitieren, in dem der Film zu sehen sein wird. Ab dem 2. April 2027 soll der neue Narnia-Film dann weltweit auf Netflix im Streaming-Abo verfügbar sein.

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Wie der Titel schon verrät, wird der neue Narnia-Film auf dem sechsten Band der Romanreihe The Magician's Nephew basieren, der auf Deutsch den Titel Das Wunder von Narnia trägt. Inhaltlich handelt es sich um ein Prequel, das die Vorgeschichte und Entstehung der magischen Welt schildert.

Nach der letzten Kino-Trilogie Die Chroniken von Narnia - Der König von Narnia (2005), Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian von Narnia (2008) und Die Chroniken von Narnia 3: Die Reise auf der Morgenröte (2010) ist Gerwigs Netflix-Version der nächste große Spielfilm in dem Fantasy-Franchise. Zum Cast von Narnia: The Magician's Nephew zählen unter anderem Stars wie Emma Mackey (Sex Education), Meryl Streep (Der Teufel trägt Prada), Daniel Craig (James Bond 007 - Casino Royale) und Carey Mulligan (Drive).

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