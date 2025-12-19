Netflix schuf eine der besten Fantasyserien des 21. Jahrhunderts: Sie schaffte das bis dahin Unmögliche

Mit genug Liebe und Engagement können manchmal auch unmögliche Träume wahr werden – wie bei dieser fantastischen Fantasyserie bei Netflix.

Sie ist eine der besten Fantasyserien des 21. Jahrhunderts. Sie sorgte im Vorfeld für einige besorgte Blicke und ungläubiges Kopfschütteln. Nicht zuletzt, weil sie es als Anime-Adaption eines wirklichen Titanen absolut nicht leicht hatte.

Das hielt alles nur so lange, bis dann haufenweise positive Nachrichten eintrudelten. Nicht nur wurde der Hauptdarsteller vom Schöpfer des Mangas persönlich geadelt , das gesamte Team sprühte vor Motivation und Engagement. Und als One Piece – Live-Action-Edition – dann bei Netflix erschien, bewahrheiteten sich alle guten Hoffnungen.

In Netflix’ One Piece macht sich eine kleine Crew Verrückter auf, den größten Schatz der Welt zu finden

Seit der große Piratenkönig Gol D. Roger gefasst und hingerichtet wurde, versuchen zahllose aufstrebende Piratencrews, in seine Fußstapfen zu treten. Denn sein großer Schatz, das One Piece, liegt noch irgendwo versteckt. Wer den findet, wird der neue König der Piraten.

Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) träumt seit seiner Kindheit davon, das One Piece zu finden. Und er hat, wie einige andere berüchtigte Legenden, einen übernatürlichen Vorteil: Dank seiner Teufelskräfte besteht sein Körper quasi aus Gummi, was in vielerlei Hinsicht hilft – aber auch dafür sorgt, dass ihn nicht immer alle ernst nehmen. Doch wenn Ruffy eines ist, dann ist es zuversichtlich. Er weiß einfach, dass er König der Piraten wird.

Obwohl er kein Schiff hat. Und keine Crew. Und keine Ahnung, wie man auf hoher See eigentlich navigiert. Glücklicherweise ist er ein verdammt überzeugender, liebenswerter Kerl. Bald begleiten ihn Schwertkämpfer Zorro (Mackenyu), Navigatorin Nami (Emily Rudd), Smutje Sanji (Taz Skylar) und Scharfschütze Lysop (Jacob Gibson). Gemeinsam beginnt für sie ein legendäres Abenteuer.

Auch interessant:

One Piece ist ein unmögliches Projekt, das trotz aller Widrigkeiten die perfekte Adaption wurde

One Piece hatte als Live-Action-Animeverfilmung ohnehin einen schweren Stand. Und dann noch mit einer absoluten Kultvorlage, die bis zum Rand gefüllt ist mit Irrsinn, schrägem Humor, physikalisch unmöglicher Action und ikonischen Charakteren. Von der gigantischen, fantastischen Welt ganz zu Schweigen. Alle Uhren standen auf "unverfilmbar". Doch davon ließ sich hier niemand aufhalten.

Glücklicherweise zog das Team hinter One Piece seine Pläne durch und schaffte das Unmögliche: eine Adaption, die ihrer Vorlage zu 100% gerecht wird und (zu Recht!) breites Grinsen, nostalgische Glückseligkeit und begeisterten Zuspruch hervorrief. Alte und neue Fans betraten berauscht diese reale Version eines Universums, das bereits mehrere Generationen prägte.

Die Besetzung? Perfekt. Die Welt? Wie den Nagel auf den Kopf getroffen. Tonalität und Charme? Genau so, wie Fans sie lieben. Kostüme, Sets und Effekte tun ihr Übriges. In alldem steckt so unendlich viel Liebe zur Vorlage, wie es heutzutage nur ganz selten der Fall ist. Das große Piratenzeitalter ist da, und wir freuen uns schon auf die zweite Staffel.

Wer ganz neu oder endlich wieder in die Welt von One Piece eintauchen will (aber nur, wenn ihr keine Teufelsfrüchte gegessen habt, ansonsten haften wir nicht für eventuelle Ertrinkungsopfer), kann das bei Netflix.

