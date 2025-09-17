Netflix-Sensation schafft, was noch keinem Film des Streamers jemals gelungen ist

Die Fantasy-Sensation des Jahres ist längst der erfolgreichste Film der Netflix-Geschichte. Jetzt hat das Phänomen erstmals in der Geschichte des Streamers 300 Millionen Aufrufe geknackt.

Seit dem Netflix-Release im Juni 2025 hat sich der knallige Fantasy-Animationsfilm KPop Demon Hunters zu einer der größten Sensationen des Streamers entwickelt. Schon seit Ende August steht fest, dass der Streifen sogar der erfolgreichste Film in der Netflix-Geschichte ist. Jetzt hat KPop Demon Hunters noch einen weiteren Meilenstein erreicht.

KPop Demon Hunters wurde mittlerweile über 300 Millionen mal gestreamt

Wie unter anderem Screen Rant berichtet, wurde der Animationsfilm des Regie-Duos Maggie Kang und Chris Appelhans mittlerweile über 300 Millionen mal bei Netflix gestreamt. Das ist eine Premiere in der Geschichte des Streamers. Auf Platz 2 steht derweil noch der Action-Blockbuster Red Notice mit Stars wie Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds, der auf etwas über 230 Millionen Aufrufe kommt.

In KPop Demon Hunters füllen die Musikerinnen Rumi, Mira und Zoey als Girlband Huntr/x ganze Stadien und bringen Fans regelmäßig zum Ausrasten. Ihre Musik dient aber noch einem viel höheren Zweck. Neben dem Popstar-Status bekämpfen sie mit ihren Songs Dämonen, die von Oberbösewicht Gwi-Ma immer wieder auf die Erde geschickt werden.

Kommt KPop Demon Hunters 2?

Dass Netflix das Fantasy-Phänomen jetzt zu einem großen Franchise ausbauen will, ist kein Geheimnis. Neben ersten Plänen für die Zukunft wurde ein offizielles Sequel zu KPop Demon Hunters bislang noch nicht verkündet.

Neben einer direkten Fortsetzung wurden zuletzt eine eigene Serie, ein Bühnenmusical und eine Live-Action-Adaption ins Gespräch gebracht. Vermutlich plant der Streamer gerade noch, welcher nächste Schritt zu KPop Demon Hunters konkret unternommen werden soll.

Ein Film erobert gerade die Allzeit-Charts bei Netflix und bricht alle Rekorde: KPop Demon Hunters. Der Fantasy-Animationsfilm schafft es, selbst K-Pop-Neulinge zu überzeugen. Was der Film mit Buffy - Im Bann der Dämonen und einem Mega-Hit von Disney zu tun hat und warum Teil 2 unbedingt kommen sollte, wird in dieser Folge erklärt.