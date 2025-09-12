Netflix-Serie erobert sofort Charts mit neuer Staffel: Der Macher hat sich ein Milliarden-Imperium erschaffen

Tyler Perry hat eine neue Staffel seiner Dramaserie Beauty in Black auf Netflix abgeliefert. In den Charts steigt die 2. Season direkt auf Platz 3 ein.

Die 2. Staffel von Beauty in Black ist neuerdings (seit dem 11. September) bei Netflix online und platziert sich direkt in den Serien-Charts des Streamers. Allerdings reichte es bisher nur für den 3. Platz. Ob die neuen Folgen der Dramaserie noch das restliche Treppchen erklimmen können, muss sich in den nächsten Tagen zeigen.

Es ist aber nicht so, als hätte Unterhaltungs-Tycoon Tyler Perry, dessen Produktionsfirma hinter dem Format steckt, es besonders nötig. Schließlich ist er laut Business Insider -Bericht von 2023 längst Milliardär. Seinen eigenen Streamer hat er mit BET+ eröffnet.

Tyler Perry's Beauty in Black Staffel 2 auf Netflix

Beauty in Black folgt zwei Frauen, deren unterschiedliche Leben miteinander verbunden sind. Kimmie (Taylor Polidore Williams) wurde in Staffel 1 gerade von ihrer Mutter rausgeworfen, während Mallory Bellarie (Crystle Stewart) ein erfolgreiches Beauty-Unternehmen führt. Die Season endete mit einem Heiratsantrag, der so einiges verändert und Kimmie die Oberhand gewinnen lässt.

Staffel 2 setzt direkt nach dieser Machtverschiebung an. Aufgerüttelt wird die Situation auch dadurch, dass Rain (Amber Reign Smith) ausgerechnet den Sohn des Bellarie-Familienoberhaupts zum Securety-Chef von Beauty in Black macht.

Erst im Sommer dieses Jahres feierte Perry einen weiteren großen Netflix-Erfolg, als der von ihm produzierte Thriller Straw online ging und in mehreren Ländern auf Platz 1 der Film-Charts landete.

So sehen die Serien-Charts von Netflix aktuell aus:

