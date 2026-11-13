Die am längsten laufende Netflix-Serie ist nicht zu stoppen: Jetzt ist Staffel 9 auch schon sicher

Dieser Netflix-Hit kommt bereits auf 7 Staffeln und die nächste Season ist auch schon gesichert. Damit ist aber immer noch nicht Schluss, denn wir haben Infos zur aktuellsten Verlängerung für euch.

Seit dem Start von Staffel 1 im Jahr 2019 hat sich die Serie Virgin River zu einem der größten Netflix-Hits entwickelt. Die Mischung aus Drama und romantischen Gefühlen ist mittlerweile sogar die am längsten laufende Serie des Streamers überhaupt. Dieser Rekord wurde mit der neuesten Entscheidung über Virgin River jetzt nochmal untermauert.

Netflix-Hit Virgin River wurde vor Staffel 8-Start jetzt schon um Staffel 9 verlängert

Die Serie von Schöpferin Sue Tenney führt die Krankenschwester Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge) von Los Angeles in die entlegene Kleinstadt Virgin River. Hier muss sie zunächst das Vertrauen des lokalen Arztes Doc Mullins (Tim Matheson) gewinnen, während sie langsam Gefühle für den Barkeeper Jack (Martin Henderson) entwickelt. Schließlich wird Mel auch noch von einer Tragödie aus ihrer Vergangenheit verfolgt.

Erst im März dieses Jahres ist die 7. Staffel Virgin River bei Netflix gestartet und hat zwischenzeitlich sogar den Dauerbrenner Bridgerton in den Serien-Charts platt gemacht. Während Season 8 längst beschlossene Sache ist und 2027 starten soll, gibt es jetzt noch bessere Nachrichten für Fans. Laut Deadline wurde die Serie nun schon um Staffel 9 verlängert. Virgin River kommt damit auf insgesamt 94 Episoden und hält weiterhin den Rekord als längste laufende Netflix-Serie.

Wann startet Virgin River Staffel 8 bei Netflix?

Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen des Netflix-Hits sind abgeschlossen, aber ein genaues Startdatum für Virgin River Staffel 8 gibt es derzeit noch nicht. Wir rechnen in der ersten Jahreshälfte 2027 mit dem Release. Die soeben bestellte 9. Season könnte dann irgendwann 2028 folgen.

Virgin River basiert auf den Romanen von Vorlagenautorin Robyn Carr, die bis jetzt 22 Bücher aus dem romantischen Kosmos geschrieben hat. Für Netflix gibt es also noch mehr als genug Stoff, um Fans weiter Nachschub zu liefern.

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Podcast: Die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien und was sie taugen

Seit 2023 gewährt der Streaming-Dienst Netflix genaue Einblicke in die Aufrufzahlen seiner Titel. Deshalb knöpfen wir uns im Podcast Streamgestöber die 15 erfolgreichsten Netflix-Serien vor und diskutieren, ob sie neben hohen View-Zahlen auch gute Unterhaltung zu bieten haben.

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Neben Prestige-Titeln wie Stranger Things, Wednesday und Bridgerton finden sich in der Liste von Netflix' größten Serien-Erfolgen auch Geschichten, die ihr bisher wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hattet.