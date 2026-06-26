Netflix setzt beliebte Thriller-Miniserie überraschend fort: Sie dreht sich um einen berüchtigten Serienkiller

Letztes Jahr ist eine neue Miniserie bei Netflix erschienen, die eines der größten Verbrechen Italiens beleuchtet. Jetzt soll das nächste Kapitel erzählt werden.

Mit Hit-Serie Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer hat vor wenigen Jahren der True-Crime-Serienkiller-Hype endgültig bei Netflix Einzug erhalten und seitdem viele Nachahmer gefunden. Die von Ryan Murphy entwickelte Serie ist als Anthologie konzipiert, die sich in jeder Staffel einen oder eine berühmt-berüchtigte Mörder:in vorknöpft und dessen grausame Geschichte erzählt.

Jetzt soll eine weitere Netflix-Serie diesem Vorbild folgen. Denn der ursprünglich als Miniserie konzipierte Thriller Das Monster von Florenz wird überraschend fortgesetzt – und zwar als Anthologie.

Netflix-Hit Das Monster von Florenz geht weiter: Eine neues Kapitel des grausamen Serienkiller-Falls

Das Monster von Florenz dreht sich um die wahren Verbrechen eines Serienkillers, die Italien über 17 Jahre lang in Atem hielten. Von 1968 bis 1985 wurden acht Doppelmorde begangen, die umfangreiche Ermittlungen nach sich zogen. Diese führten jedoch weitgehend ins Nichts und sind bis heute ungeklärt.

Die Miniserie hat in vier Kapiteln die ersten dieser Morde ins Zentrum und dabei einige der Verdächtigen aus Sardinien vorgestellt. Jetzt soll das nächste Kapitel als Anthologie erzählt werden, das weitere Verdächtige genauer unter die Lupe nimmt. So erklärte Serienschöpfer und Regisseur Stefano Sollima gegenüber Deadline :

Wir haben uns Das Monster von Florenz immer als Anthologie vorgestellt: Für sich stehende Geschichten, die jeweils anderen Verdächtigen der Verbrechen gewidmet sind, die die Toskana und Italien in den 1970ern und 1980ern geschockt haben, als was in die Geschichte als die Morde des Monsters von Florenz eingingen, einer Ermittlung, die über 30 Jahre andauerte.

Weiterhin verriet Sollima bereits, welche der vielen möglichen Verdächtigen sich die Serie als nächstes vorknöpfen wird:

Nachdem wir uns die sardischen Verdächtigen angeschaut haben, springen wir in der Zeit nach vorn und blicken auf das vielleicht bekannteste, kontroverseste und diskutierteste Kapitel des gesamten Vorfalls: der Geschichte von Pietro Pacciani, verurteilt und später von den Verbrechen freigesprochen, und seinen mutmaßlichen Komplizen, den berüchtigten 'Snack Buddies', wie die Presse sie genannt hat; ein Gerichtsfall, der die italienische Öffentlichkeit für Jahrzehnte beschäftigt hat. Vielleicht ist Paccianis Fall deshalb bis heute der verstörendste: Schuld wurde nie bewiesen, aber auch nie wirklich ausgeschlossen.

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Wann kommt Das Monster von Florenz Staffel 2 zu Netflix?

Die Produktion der Fortsetzung hat bereits begonnen. Es sollen drei neue Episoden gedreht werden, die als Miniserie für sich stehen. Wann diese erscheinen, wurde hingegen noch nicht offiziell bekannt gegeben. Wir rechnen jedoch nächstes Jahr mit der Das Monster von Florenz-Fortsetzung auf Netflix.

Die Serie wurde von Stefano Sollima (Sicario 2) mit Leonardo Fasoli (Gomorrha - Die Serie) geschaffen. Sollima führte bei allen bisherigen Folgen Regie und wird auch bei den kommenden drei Folgen die Inszenierung übernehmen.