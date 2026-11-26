Netflix hat eine seiner teuersten Comedy-Serien abgesetzt, obwohl die Serie mit einem exzellenten Ensemble aufwartet und passable Aufrufe hatte. Moviepilot erklärt, warum es The Hawk getroffen hat.

Netflix hat dieses Jahr ein Serienproblem. Harlan Coben-Thriller und die gelegentliche Bridgerton-Staffel können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Streamer dieses Jahr vergleichsweise wenige Serien mit langlebigem Potenzial gestartet hat, ganz zu schweigen vom nächsten Stranger Things. Das dürfte einer der Gründe für den personellen Kahlschlag in der Führungsriege des Konzerns sein, der im Oktober bekanntgegeben wurde. Eine der Serien-Enttäuschungen bei Netflix war The Hawk, und das, obwohl die Comedy passable Aufrufe hatte. Sie dürfte eines der Paradebeispiele für das problematische Netflix-Jahr 2026 sein.

The Hawk wurde vier Monate nach dem Start abgesetzt

Diese Woche wurde bekannt, was schon länger erahnt werden konnte: Die Comedy-Serie, in der Will Ferrell einen Golf-Star auf dem Weg zum Comeback spielt, wird nach einer Staffel abgesetzt. Das hat Deadline exklusiv gemeldet. Nach The Boroughs und Ransom Canyon ist es die nächste Absetzung einer Netflix-Serie, die in ihrem Genre zum Fundament des Katalogs beitragen sollte. Eben die Art Serie mit bekannten Gesichtern, die einem über die Jahre bei (Abo-)Laune hält.

Die Erfolgserwartungen bei The Hawk lassen sich einfach begründen. Will Ferrell in einer Sportkomödie – das hat schon in Ricky Bobby - König der Rennfahrer und Die Eisprinzen funktioniert. Dazu geht es um Golf, was eigentlich perfekt in den Netflix-Katalog passt, wo es schon vier Staffeln der Reality-Doku Full Swing gibt. Das – zumindest für Comedy-Fans – spitzenmäßig besetzte Ensemble umfasst gleich mehrere Generationen.

Will Ferrell und Luke Wilson wecken wohlige Erinnerungen an die 2000er, ebenso wie die Saturday Night Live-Absolvent:innen Molly Shannon und Chris Parnell. Mit Jimmy Tatro ist ein aufstrebender Jungstar dabei, der bei Netflix schon in American Vandal glänzte, und Fortune Feimster, ihrerseits ein Stand-up- und Podcast-Star, bringt etwas Abwechslung in die gewohnte Dynamik einer Will-Ferrell-Komödie. Für einige Folgen wurde sogar David Gordon Green als Regisseur engagiert, der bei The Righteous Gemstones von HBO schon dabei half, einer überzeichneten Comedy einen unverwechselbaren Stil zu geben.

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Die Story ähnelt in der Tat gleich mehreren Komödien mit Will Ferrell, denn der Star aus Anchorman und Step Brothers zeigt sich von seiner besten Seite, wenn er ein Großmaul spielt, das endlich etwas Gegenwind bekommt. In The Hawk verkörpert er Lonnie Hawkins (Ferrell), den einst unangefochtenen König des Golfsports. Doch seine Glanzzeit ist längst verblasst. Sowohl seine Ex-Frau Stacy (Molly Shannon) als auch sein Sohn Lance (Jimmy Tatro) halten es für höchste Zeit, dass Lonnie den Schläger an den Nagel hängt. Doch niemand kann Lonnie aka The Hawk davon abbringen, die wohl spektakulärste Rückkehr der Golfgeschichte zu wagen.



Wegen Thema und Personal – ja, ich habe sogar Full Swing gesehen – konnte ich mir The Hawk nicht entgehen lassen. Und was soll ich sagen: Es ist die klassische Comedy-Serie, die als Film besser funktioniert hätte. Die Golf-Story bietet längst nicht so viel thematisches Potenzial wie die Prediger-Familie aus The Righteous Gemstones. Gleichzeitig gelingt es der Serie nicht wirklich, eine Balance zu finden zwischen der übertriebenen Will Ferrell-Karikatur und den im Vergleich dazu eher gedimmten übrigen Figuren im Ensemble.

Das größte Problem von The Hawk waren aber vermutlich nicht die mauen Kritiken, sondern eher das Budget. Will Ferrell soll pro Folge eine siebenstellige Gage bekommen haben, wie Deadline meldet. Das Budget war schlicht zu hoch für eine Comedy-Serie, denn Humor lässt sich in anderen Netflix-Territorien längst nicht so leicht übersetzen wie ein Thriller. Die Serie hielt sich laut dem Branchendienst What's on Netflix drei Wochen in der globalen Top 10 und sammelte in dieser Zeit 13,3 Millionen Aufrufe. Das ist fast dreimal so viel wie die Automechaniker-Comedy Tires in Staffel 3 geschafft hat. Trotzdem wurde Tires verlängert und The Hawk abgesetzt. Shane Gillis' Serie ist nämlich günstiger und bringt entsprechend niedrigere Erwartungen mit sich, als eine Produktion, die pro Folge 5 bis 7 Millionen Dollar verschlingt.

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Die 15 Serien-Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.