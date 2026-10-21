Netflix setzt Fantasyserie nach 3 Jahren (!) Funkstille fort: Staffel 1 erreicht über 32 Millionen Views

Mit dieser Netflix-Überraschung hat wohl kaum jemand gerechnet: Lange Zeit war das Schicksal einer aufregenden Fantasyserie unklar, doch jetzt kommt Staffel 2 wirklich. Moviepilot hat alle Infos für euch.

Netflix ist bekannt dafür, viele Serien nach nur einer Staffel direkt wieder abzusetzen oder Fans jahrelang um eine Fortsetzung bangen lassen. Somit hat wohl kaum ein Fan der Fantasy-Actionserie Yu Yu Hakusho noch daran geglaubt, dass die Live-Action-Adaption des gleichnamigen Shonen-Mangas und Animes jemals fortgesetzt werden würde. Doch nach drei Jahren der Funkstille folgt jetzt die große Überraschung: Staffel 2 kommt tatsächlich.

Netflix spendiert Yu Yu Hakusho eine 2. Staffel und die Dreharbeiten beginnen schon diese Woche

Als Verfilmung des legendären Mangas von Yoshihiro Togashi sowie dessen Anime-Umsetzung aus den 90er Jahren ist Yu Yu Hakusho im Jahr 2023 bei Netflix gestartet. An den weltweiten Erfolg der nur wenige Monate zuvor veröffentlichten Realverfilmung One Piece konnte die japanische Produktion zwar nicht anknüpfen, trotzdem legte die erste Staffel mit 7,7 Millionen Views laut Streamer in den ersten vier Tagen den besten Netflix-Start einer japanischen Originalserie hin. Seitdem konnte die Serie über 32 Millionen Views generieren.

Erstmals im August dieses Jahres überraschte in den japanischen Medien die Meldung, dass Yu Yu Hakusho um eine 2. Staffel verlängert wurde. Nun wird es tatsächlich konkreter: Wie What's on Netflix nun berichtet, sollen die Dreharbeiten zur Fantasy-Fortsetzung bereits diese Woche in Japan beginnen.

In Yu Yu Hakusho geht es um den Jugendlichen Yusuke Urameshi (Takumi Kitamura), der bei einem Unfall ums Leben kommt. Eine zweite Chance erhält er vom Prinzen der Geisterwelt, der ihn als Geisterdetektiv zurück in die Welt der Lebenden schickt, um dort gegen gefährliche Yokai und andere entflohene Kreaturen aus der Dämonenwelt zu kämpfen.

Staffel 1 von Yu Yu Hakusho preschte mit unfassbarer Geschwindigkeit durch die Vorlage und adaptierte in ihren fünf Episoden mehr als die Hälfte der Gesamtgeschichte: rund 66 Episoden des Animes und 112 Kapitel des Mangas. Die 2. Staffel soll nun die zwei verbleibenden Handlungsarcs (46 Anime-Folgen bzw. 63 Manga-Kapitel) bis zum Ende der Vorlage verfilmen.

In Staffel 2 erwartet Yusuke und seine Verbündeten ein Kampf gegen einen ehemaligen Geisterdetektiv, der ein Tor zur Dämonenwelt öffnen und die Menschheit vernichten will. Außerdem gerät Yusuke in der Dämonenwelt in einen Konflikt dreier Herrscher, der schließlich in einem gigantischen Kampfturnier mündet, dessen Gewinner zum neuen Oberherrscher der Dämonen erkoren wird.

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Wann kommt Yu Yu Hakusho Staffel 2 zu Netflix?

Obwohl die Dreharbeiten zur 2. Staffel bereits im Herbst dieses Jahres beginnen, müssen sich Fans noch eine ganze Weile gedulden, ehe es mit Yu Yu Hakusho weitergeht. Bereits die erste Season befand sich aufgrund des exzessiven Einsatzes von CGI rund zwei Jahre in der Postproduktion. Mit einem Netflix-Release der neuen Folgen ist daher nicht vor Ende 2028 zu rechnen.