Netflix setzt in 3 Tagen einen gigantischen Monsterfilm fort, an den sich nur wenige erinnern

Der erfolgreichste nicht-englischsprachige Film auf Netflix bekommt in 3 Tagen eine Fortsetzung. Die Monster-Action verspricht schon im Trailer jede Menge Unterhaltung.

Monster kommen gut an. Jedenfalls bei den Netflix-Abonnent:innen, die 2022 Troll zum erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Film des Streamers machten. Seitdem war nicht viel von einem Sequel zu vernehmen, sodass manche Fans das Fantasy-Spektakel schon völlig vergessen haben mögen. Aber damit ist jetzt Schluss: Die norwegische Monsterjagd geht bald in ihre zweite Runde. Am 1. Dezember setzt Troll 2 das Fantasy-Spektakel fort.

Schaut hier den Trailer zu Troll 2:

Troll 2 - Trailer (Deutsch) HD

In Teil 2 von Netflix' Monster-Fantasy kämpft Troll gegen Troll

Nur um Haaresbreite konnte sich die Menschheit in Troll 1 vom sagenumwobenen Trollkönig befreien, der ganz Norwegen zu verwüsten drohte. Aber die Gefahr ist nicht gebannt: Erneut wird das skandinavische Land von einem Riesenmonster heimgesucht, doch Nora (Ine Marie Wilmann), Andreas (Kim S. Falck-Jørgensen) und Kaptein Kris (Mads Sjøgård Pettersen) wissen diesmal eine der Kreaturen auf ihrer Seite. Was die Menschen nicht unbedingt sicherer macht – im Trailer bedroht das Duell der beiden Giganten die Stadt Trondheim.

Das Action-Spektakel muss in große Fußstapfen treten: 103 Millionen Views konnte Teil 1 laut Netflix für sich verbuchen. Ob dem Sequel ein ähnlicher Erfolg beschieden ist, muss sich Anfang Dezember zeigen.

Als Regisseur von Troll kehrt Roar Uthaug (Tomb Raider) zurück.

Das sind die 10 erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Filme bei Netflix:

Die 12 Highlights im Dezember umfassen neben neuen Staffeln des Sci-Fi-Hits Fallout und Disneys Fantasy-Abenteuer Percy Jackson auch ein spannendes Western-Epos bei Netflix, einen deutschen Yellowstone-Ersatz sowie gleich zwei Mozart-Serien.