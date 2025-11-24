Netflix setzt in 7 Tagen einen seiner erfolgreichsten Filme fort: Im Trailer pulverisieren zwei Monster eine Stadt

In einer Woche kehrt einer von Netflix' erfolgreichsten Fantasyfilmen mit Teil 2 zurück. Das Duell zweier Monster droht dann, Norwegen zu vernichten.

Gigantische Monster sind immer ein Riesenspaß. Das gilt nicht nur für Godzilla und Co., sondern auch für die gigantischen Namensgeber von Troll. Der Fantasyfilm von 2022 entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Netflix-Streifen aller Zeiten – 103 Millionen Views gehen laut Streamer auf sein Konto. Er ist der erfolgreichste nicht-englischsprachige Film der Plattform. In einer Woche erscheint das Sequel Troll 2 und will noch eine Schippe drauflegen, wie der Trailer verspricht.

Schaut hier den Trailer zu Troll 2:

Troll 2 - Trailer (Deutsch) HD

In Troll 2 lässt die Menschheit ein eigenes Monster für sich kämpfen

In Troll stellte sich heraus, dass die einstigen Märchenfiguren der Trolle nicht nur sehr real sind, sondern auch eine Gefahr für die Menschheit darstellen. Nur mit Mühe und Not wurde am Ende von Teil 1 eine Katastrophe verhindert – aber mit dem Trollkönig auch ein stolzer, vergessener Teil der Natur für immer ausgelöscht.

Die Trolle selbst sind und bleiben aber quicklebendig, wie das Sequel zeigt. Erneut müssen die Held:innen Nora (Ine Marie Wilmann), Andreas (Kim S. Falck-Jørgensen) und Kaptein Kris (Mads Sjøgård Pettersen) gegen eines der gigantischen Monster in die Schlacht ziehen, das unter anderem in einem Skigebiet herumwütet. Unterstützt werden sie überraschenderweise von ihrem eigenen Troll, der sich mit seinem Artgenossen ein bombastisches Duell liefert und dabei die norwegische Stadt Trondheim zu zerstören droht.

Wann kommt Troll 2 zu Netflix?

Troll 2 erscheint am 1. Dezember 2025 bei Netflix. Regie führte wie bei Teil 1 Roar Uthaug (Tomb Raider).

