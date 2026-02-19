Ich kann es selbst kaum glauben, aber Staffel 3 von The Night Agent bei Netflix ist nach dem Disaster zuvor wirklich gut

Schnelle Thrills, dumme Story, langweiliger Held. So lässt sich die Hälfte aller Action-Serien zusammenfassen. Bei Netflix hat die 3. Staffel von The Night Agent nun trotz dieser Zutaten einen Ausreißer gemeistert.

Ich schreibe diesen Artikel für alle, die The Night Agent nach Staffel 2 enttäuscht abbrechen wollen. Wäre es nicht für die Arbeit, hätte ich den einstigen Netflix-Überflieger auch in die Tonne getreten. Doch letztes Wochenende erwarteten mich bei der Vorabsichtung der 3. Staffel zehn Stunden erfrischende Thriller-Unterhaltung. Die Gründe dafür sind bessere Drehbücher, geniales Casting und eine Story, die Donald Trump hassen wird.

Seit Donnerstag ist die 3. Staffel bei Netflix und ich fühle mich dazu berufen, euch davon zu überzeugen.

The Night Agent schafft in Staffel 3, was uns schon für Staffel 2 versprochen wurde

Zugegeben: Wir bewegen uns hier immer noch bei Netflix. Komplexe Hochglanz-Thriller wie Mindhunter sind weiterhin die Ausnahme und auch The Night Agent sieht von seinem Treppchen aus nicht einmal die Liga, in der der David Fincher-Thriller spielt. Aber The Night Agent ist trotzdem ein interessanter und lohnenswerter Fall.

In Staffel 1 musste eine Verschwörung im Weißen Haus aufgedeckt werden und unser 08/15-Protoheld Peter Sutherland (Gabriel Basso) durfte mit Sätzen wie "Ich liebe mein Land!" die Präsidentin retten. Das war so überzogen, dass es schon wieder unterhaltsam war – und 98 Millionen Mal bei Netflix gestreamt wurde.

Daraufhin versprach Serienschöpfer Shawn Ryan, dass jede Staffel ein neuer, in sich geschlossener Fall mit neuen Charakteren rund um den Night Agent Peter sein wird. Tatsächlich brachte er aber Hauptdarstellerin Rose (Luciane Buchanan) in Staffel 2 ebenfalls zurück und zermahlte sie zu einer uninspirierten Melange aus Altbekanntem. Es war ein Desaster. Staffel 3 setzt das Versprechen nun endlich um.

The Night Agent weiß endlich, wie uninteressant Peter ist

Bis auf den zwielichtigen Jacob Monroe (Louis Herthum) wird keine größere Figur aus Staffel 2 mitgenommen und die neuen Figuren kriegen teils so spannende Storylines, dass es Peter kaum noch braucht. Da wären zum Beispiel Jennifer Morrison (Once Upon a Time) als undurchsichtige First Lady und Genesis Rodriguez (Lioness) als engagierte Journalistin, die für sich schon eine Serie tragen könnten.

Peter macht weiterhin, was Peter halt so macht. Er läuft die meiste Zeit bedröppelt rum und ist im Zwiespalt zwischen Befehlen und moralischem Kompass. Zum Glück wird ihm dabei Rodriguez für ein wenig mehr Dynamik zur Seite gestellt. Die Schau stehlen jedoch Stephen Moyer (True Blood) und der Kinderdarsteller Callum Vinson (Poker Face).

Dürfte ich mir derzeit ein x-beliebiges Serien-Spin-off wünschen, dann wäre es eines über die beiden. Ein eiskalter Auftragskiller und liebevoller, alleinerziehender Vater, der mit seinem zuckersüßen Sohn in Hotelzimmern lebt und ihn dort unterrichtet. Der Sohn macht Matheaufgaben, der Papa Mordaufträge. Da wandert schon mal eine PlayStation 5 vom letzten Opfer in die Hände des erfreuten Sohnemanns.

Während die neuen Figuren beim Zuschauen schon einiges an Neugier wecken, wird das Ganze von einer entzückenden Story garniert.

Donald und Melania Trump werden die 3. Staffel The Night Agent hassen

Es ist kein Geheimnis, dass der (echte) amtierende US-Präsident ein Verbrecher ist und dass seine Frau ebenfalls herzlich wenig zum Weltfrieden beiträgt. Auch wenn es dafür keine offizielle Bestätigung gibt, dürften Donald und Melania Trump für die 3. Staffel The Night Agent als Vorbild gedient haben. Seit dem Ende der 2. Staffel wissen wir, dass der neue (Serien-)Präsident Hagan in The Night Agent korrupt ist, und Staffel 3 vertieft das Ganze.

Es ist eine Freude, wie sehr sich The Night Agent, ähnlich wie in Staffel 1, wieder auf die bösen Machenschaften im Weißen Haus einschießt. Es ist immer noch weit genug weg von der Realität, um unverfänglich zu bleiben, aber nah genug dran, um beim Schauen Freude zu bereiten. Als dem Präsidenten in einer späteren Folge ein genüssliches "Fi** dich" von einer der Hauptdarstellerinnen entgegengeworfen wird, möchte man gleich mitmachen.

Ich würde The Night Agent aber nicht als Politthriller bezeichnen. Dafür interessieren sich die Drehbücher zu wenig für tatsächliche Politik und Ränke. Es ist wie in Staffel 1 vielmehr ein Agententhriller, der dahin tritt, wo in großen US-Produktionen viel zu wenig hingetreten wird. Ich bleibe absichtlich vage, da ich euch den Thriller-Schaugenuss, der natürlich auch von Twists lebt, nicht spoilern will.

Wer jetzt Lust bekommen hat, kriegt genau das, was Staffel 1 schon geboten hat, nur noch ein Fünkchen smarter. Seit dem 19. Februar 2026 stehen alle 10 Folgen von The Night Agent Staffel 3 bei Netflix im Abo bereit.