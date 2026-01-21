Netflix stampft heimlich den besten Squid Game-Ersatz nach 3 Staffeln ein

Wer einen Ersatz für Squid Game suchte, konnte bisher auf einen grandiose Sci-Fi-Dystopie auf Netflix zurückgreifen. Die nach Staffel 3 jetzt aber offenbar nicht fortgesetzt wird.

Wer dystopische Todesspiele und knallbunte Optik mag, muss auf Netflix nicht unbedingt zu Squid Game greifen: Alice in Borderland ist mit seinen bombastischen Effekten und seiner finsteren Sci-Fi-Welt ein idealer Ersatz. Oder war es, besser gesagt. Denn mit der Serie ist nun Schluss.

Netflix zieht Sci-Fi-Spektakel Alice in Borderland den Stecker

Wie ScreenRant aus einer Netflix-Mitteilung zitiert, wird es keine 4. Staffel der Serie mehr geben. Wer das Finale der 3. Staffel der Serie gesehen hat, hat es womöglich geahnt: Die Storyline von Arisu (Kento Yamazaki) ist eigentlich abgeschlossen. Nichtsdestotrotz ließ ein Twist am Ende auf ein Spin-off hoffen.

Schaut hier den Trailer zu Alice in Borderland Staffel 1:

Alice in Borderland - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Viele Fans der beliebten Serie werden dennoch auf die Ankündigung einer 4. Staffel gewartet haben. Offizielle Gründe für das Ende der Serie gibt es laut ScreenRant-Bericht nicht. Die Serie startete mit ihrer ersten Staffel im Dezember 2020.

Alice in Borderland dreht sich um den Gamer Arisu, der plötzlich mitsamt einer Gruppe anderer Menschen in eine Art Spieleversion der Stadt Tokio versetzt wird. Dort wird er gezwungen, an einer Reihe mörderischer Spiele teilzunehmen, um in die Realität zurückkehren zu können.

Alle 22 Folgen von Alice in Borderland sind auf Netflix verfügbar.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.