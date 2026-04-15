Netflix-Star Stephen Graham verstört in neuem Thriller als unberechenbarer Vater: Sein Anti-Adolescence läuft jetzt bei den Fantasy Filmfest Nights

Der Thriller Good Boy ist jetzt bei den Fantasy Filmfest Nights zu sehen. Adolescence-Star Stephen Graham entführt dort einen jungen Mann und erzieht ihn mit drastischen Methoden um.

Wie geht man damit um, wenn Kinder zu Gewalttätern werden? Im Netflix-Hit Adolescence stellte sich Stephen Graham (Peaky Blinders) diese Frage als Vater eines Jungen, der aus Frauenhass einen brutalen Mord begeht. In einer ähnlichen Rolle ist er nun im packenden Thriller Good Boy - Wir wollen nur dein Bestes bei den Fantasy Filmfest Nights zu sehen.

Und doch entpuppt sich sein Part als genaues Gegenteil zum Netflix-Auftritt: Die fiebrige Spannung, der absurde Humor und die unheimliche Atmosphäre des Films entstehen nämlich aus folgender Frage: Ist Stephen Grahams Figur ein liebevoller Vater – oder ein wahnsinniger Psychopath?

Mit Adolescence-Star Stephen Graham: Darum geht es im Thriller Good Boy

Tommy (Anson Boon) betrachtet das Leben als Wegwerfware: Wie ein Wirbelsturm zieht er durch seine eigene Existenz, pumpt sich mit Drogen voll, feiert bis zum Umfallen, verprügelt Unschuldige und nimmt alles mit dem Handy auf. Moral und Verantwortung bedeuten ihm nichts. Bis er nach einer besonders harten Partynacht im Keller von Chris (Graham) wieder aufwacht.

Schaut hier den Trailer zu Good Boy:

Good Boy: Wir wollen nur dein Bestes - Trailer (Deutsch) HD

Er ist mit einer schweren Kette an die Wand gefesselt und kann zunächst noch nicht einmal das Klo erreichen. Außer sich vor Wut stellt er den ihm völlig unbekannten Chris zur Rede. Und der zeigt ihm, wie rücksichtslos und verwerflich sein Verhalten bisher war: Auf dem Fernseher lassen sie Tommys härteste Gewaltvideos Revue passieren. Stück für Stück versucht der erwachsene Mann, sein jugendliches Entführungsopfer umzuerziehen.

Eingeweiht hat er dabei auch seine stille Ehefrau Kathryn (Andrea Riseborough), Sohn Jonathan (Kit Rakusen) und die Haushaltshilfe Rina (Monika Frajczyk). Seine Methoden changieren zwischen Süßigkeiten zur Belohnung und gewalttätigen Entgleisungen. Doch mehr und mehr scheint sich Tommy auf die Umerziehung einzulassen – und kommt dem tragischen Geheimnis inmitten von Chris' Familie immer näher.

Good Boy entfesselt Spannung und Witz durch sein rätselhaftes Geheimnis

Die größte Stärke von Good Boy ist seine nervöse Spannung, die gelegentlich in absurden Humor umschlägt – etwa wenn Tommy, der sich gut benommen hat, seinen Geburtstag im Freien feiern darf. An den Kombi der Familie gekettet, genießt er Steaks und Federball inmitten einer Blumenwiese, bevor er chloroformiert ins Haus zurück bugsiert wird.

Die Spannung selbst entspringt der mit großer Sensibilität aufgebauten Unberechenbarkeit der Figuren: Ist Chris ein traumatisierter Vater, ein Weltverbesserer, ein sadistischer Psychopath? Ist seine Frau Kathryn Mittäterin oder Opfer? Lernt Tommy dazu oder manipuliert er seine Entführer:innen nur, um im geeigneten Moment ein Blutbad anzurichten?

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Die Möglichkeit zur brutalen Eskalation steht im Hintergrund jeder Szene und lässt keine Ruhe eintreten. Das Geheimnis der Familie fesselt das Publikum an jeden Schritt: Unbedingt will man erfahren, was Chris und Kathryn bewegt. Haben sie ein Kind verloren? Ist Tommy ihr erstes Opfer? Geht es ihnen um persönliche Heilung oder perverse Lustbefriedigung?

Am Ende verschenkt der Thriller viel Potenzial

Leider behandeln Regisseur Jan Komasa (Der Raum) und die Autoren Bartek Bartosik und Naqqash Khalid die Antworten nicht mit derselben Kraft wie die Fragen: Das Mysterium des Films löst sich am Ende in einer Art und Weise auf, die manche Zuschauer:innen enttäuschen wird.

Im Finale scheinen die Macher des Films dem großen moralischen Pinselstrich den Vorzug vor der Komplexität der Figuren zu geben, indem sie Good Boy auf einem simplen und für viele unbefriedigenden Schlussakkord enden lassen.

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Für alle, die ihn bei den Fantasy Filmfest Nights sehen möchten, soll das aber kein Hinderungsgrund sein: Allein schon wegen des perfekt besetzten Casts – allen voran Graham und Riseborough – lohnt es sich, den Film zu sehen. Auch für Adolescence-Fans.

Good Boy - Wir wollen nur dein Bestes läuft bei den Fantasy Filmfest Nights ab dem 18. April in Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Köln, Stuttgart und Nürnberg. Regulärer deutscher Kinostart ist der 4. Juni 2026.