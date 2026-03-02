Netflix-Star tauscht die Serien: Nachdem sie bei The Night Agent raugestrichen wurde, wechselt sie zur Thriller-Konkurrenz

Nach ihrem Aus bei The Night Agent steht Luciane Buchanan vor dem nächsten großen Projekt. In der 2. Staffel einer erfolgreichen Netflix-Thrillerserie wird sie die Ermittlungen übernehmen.

In Netflix' erfolgreicher Thriller-Serie The Night Agent wurde Luciane Buchanan als Tech-Expertin Rose Larkin bekannt und war bei Fans sehr beliebt, doch Staffel 3 muss ohne die neuseeländische Schauspielerin auskommen. Stattdessen wird sie die Ermittlungen in einer weiteren Netflix-Serie übernehmen. Wie Deadline berichtet, können Zuschauende sie bald in der 2. Staffel Untamed sehen.

Thriller-Hit bei Netflix geht weiter: Untamed Staffel 2 spielt auf Hawaii

Mit einem rätselhaften Mordfall und weiten Landschaftsaufnahmen ist Untamed ein gelungener Yellowstone-Ersatz. Die Mystery-Thriller-Serie mit Eric Bana startete 2025 und soll bald mit großer Veränderung weitergehen. Während die 1. Staffel im Yosemite Park spielte und in British Columbia gefilmt wurde, wird Staffel 2 nach Hawaii verlegt.

Diesmal führen die Ermittlungen in den Hawaiʻi Volcanoes National Park, wo ein mysteriöser Todesfall dunkle Geheimnisse ans Licht bringt. Buchanan wird die Rolle der Polizistin Ku’ulei Pana übernehmen. Wie bereits in Staffel 1 wird auch in der neuen Staffel von Untamed die Geschichte in sechs Episoden erzählt. Ein genauer Starttermin ist noch nicht bekannt, aber die Dreharbeiten sollen im Frühling beginnen.

The Night Agent Staffel 3 ohne Luciane Buchanan

Das Aus bei The Night Agent hat Buchanans Karriere also nicht geschadet. Trotzdem dürften Fans der Serie ihre Figur vermissen. Die erste Staffel des Polit-Thrillers entwickelte sich 2023 mit fast 100 Millionen Streams zu einem der größten Netflix-Hits. Im September 2025 hatte die Schauspielerin selbst bestätigt, dass die Autor:innen entschieden hätten, die Geschichte künftig allein aus der Perspektive von Peter Sutherland (Gabriel Basso) weiterzuerzählen.

Bereits in Staffel 2 war sie entgegen des eigentlichen Konzepts überraschend zurückgekehrt. Doch statt einer starken Weiterentwicklung bekam die Figur eine undankbare Rolle, die bei vielen Zuschauenden für Enttäuschung sorgte. Ein Abschied für immer ist es aber nicht zwingend. Gut möglich, dass Buchanan in späteren Staffeln noch einmal bei The Night Agent zusehen sein wird.