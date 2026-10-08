Sofort nach Animals bei Netflix streamen: Dieser nervenzerfetzende Thriller ist 100-mal besser

Bei Netflix sorgt gerade der neue Ben Affleck-Thriller Animals für Aufsehen. Moviepilot verrät euch die perfekte Alternative, die noch viel mitreißender und aufwühlender ist.

Im Netflix-Abo streamt seit dem 9. Oktober der neue Ben Affleck-Thriller Animals. Darin muss dieser als Bürgermeisterkandidat mit seiner Ehefrau darum kämpfen, ihren entführten Sohn wiederzubekommen. Falls ihr den Film schon längst geschaut habt und einen passenden Ersatz sucht, haben wir eine Empfehlung für euch. Das finstere Thriller-Highlight Prisoners streamt gerade ebenfalls bei Netflix und ist noch viel besser als Animals.

Viel besser als Animals: Bei Netflix streamt der elektrisierende Thriller-Kracher Prisoners

Im Film von Dune-Regisseur Denis Villeneuve spielt Hugh Jackman (X-Men) den Kleinstadtschreiner Keller (Hugh Jackman), dessen Tochter und ihre beste Freundin entführt werden. Während Detective Loki (Jake Gyllenhaal) mit der Suche beginnt, verliert Keller immer mehr die Geduld und sucht auf eigene Faust nach dem Täter. Nachdem der Verdächtige Alex Jones (Paul Dano) von der Polizei entlassen wird, eskaliert die Situation schließlich völlig.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Prisoners-Trailer schauen:

Prisoners - Trailer 3 (Deutsch) HD

Wo Animals in knapp unter zwei Stunden nur Genre-Bausteine und oberflächliche Spannung abgrast, geht Prisoners richtig unter die Haut. Auch wenn Villeneuves Film zweieinhalb Stunden lang ist, entfalten die großartig durchkomponierten Bilder von Kameralegende Roger Deakins, das finster-verschlungene Drehbuch und vor allem die herausragenden Schauspielleistungen von Jackman und Gyllenhaal eine unglaubliche Sogwirkung.

Prisoners fesselt nicht nur als geradlinige Entführungsgeschichte, die Krimi, Drama, und Thriller mit wechselnder Intensität balanciert. Es ist vor allem der moralische Absturz, in den Jackmans Keller im Selbstjustizwahn gerät, der den Film über die eigentliche Hetzjagd nach einem Täter emotional so aufwühlend macht. So oder so ist Prisoners der ideale Streaming-Tipp nach Animals, der den Film auf jeder Ebene noch um Längen übertrifft.

Und falls euch generell interessiert, welche Film-Highlights 2026 noch im Streaming erscheinen, hört hier rein:

Podcast: Die größten Streaming-Filme, die noch dieses Jahr bei Netflix und Co. starten

Am Ende des Streaming-Jahres veröffentlichen Dienste wie Netflix, Amazon Prime und Apple TV meist ihre prestigeträchtigsten Filme. Wir stellen euch noch dieses Jahr startende 12 Film-Highlights vor, die euch mit wahren Ereignissen, Sci-Fi-Abenteuern, Meisterdieben und Tarantino-Fortsetzungen begeistern wollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den kommenden Streaming-Originalproduktionen von Netflix und Co. tummeln sich bis Weihnachten Stars wie Brad Pitt als Fixer, Jessica Chastain als ermittelnde Country-Sängerin, Tom Hiddleston als Bergsteiger und Ben Affleck als Bürgermeisterkandidat.