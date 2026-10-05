Perfekte Vorbereitung auf GTA 6: Dieser schonungslose Florida-Film bei Netflix fesselt 90 Minuten lang

Auf Netflix streamt derzeit der ultimative Florida-Horror-Kracher der euch perfekt auf GTA 6 vorbereitet. In knapp 90 Minuten liefert der Film von einem Meister des Grauens absolute Hochspannung.

In nur wenigen Wochen erscheint mit Grand Theft Auto 6 (GTA 6) das wohl am heißesten erwartete Videospiel aller Zeiten. Fans des Franchise können es kaum erwarten in das virtuelle Pendant zu Miami namens Vice City einzutauchen und Floridas Unterwelt hautnah zu erleben. Auf Netflix streamt derzeit mit Crawl der beste Florida-Horrorfilm, der euch passend zu Halloween perfekt auf das neue GTA vorbereitet.

GTA 6-Vorbereitung bei Netflix: Darum geht's in Crawl

Die ersten Trailer zu GTA 6 versprechen abermals viele Verfolgungsjagden, Raubüberfälle und Schießereien, doch bei Erkundungstouren durch Vice City werden die Spieler:innen nicht nur menschlichen Gegnern, sondern auch Alligatoren begegnen, womit wir beim Dreh- und Angelpunkt von Crawl angelangt wären.

Der Film erzählt die Geschichte der Profischwimmerin Haley (Kaya Scodelario), deren Vater (Barry Pepper) während eines Hurrikans in Florida in seinem Kriechkeller feststeckt. Trotz eingeleiteter Evakuierungsmaßnahmen begibt sie sich zu seinem Haus, um ihn zu befreien, doch durch den Sturm ist der Wasserpegel deutlich angestiegen, weshalb es zu einer Konfrontation mit einem Alligator kommt.

Inszeniert wurde der Film von Alexandre Aja, der mit seinem Film High Tension als Teil der New French Extremity-Bewegung für Furore sorgte. Produziert wurde Crawl von niemand Geringerem als dem Horrormeister Sam Raimi.

Ebenfalls auf Netflix ist auch ein längerer Einblick in die Welt von GTA 6 erschienen, der viel Aufmerksamkeit auf sich zog.

Crawl liefert jede Menge Spannung mit nur wenig Laufzeit

Mit seinen knapp 90 Minuten ist Crawl genau die Art von schnörkel- und kompromisslosem Survival-Thriller geworden, den sich die Fans des Genres oftmals wünschen. Der Film braucht nur wenige Minuten, um den Konflikt und die Fallhöhe zu etablieren. Wie in einem Videospiel wird man auch hier direkt in die Action geworfen.

Trotz der knappen Einführung gelingt es Aja, unserer Protagonistin genügend Tiefe zu geben, um augenblicklich mit ihr mitzufiebern. Das Tempo der Eskalation in Crawl ist enorm und macht aus dem Film nicht nur eine spannende, sondern auch eine sehr spaßige Angelegenheit, ohne zu sehr ins Alberne abzudriften oder an Härte einzubüßen.

Es ist ebenfalls angenehm, mit Haley eine Protagonistin zu haben, die sich nachvollziehbar und clever verhält. Für mögliche Alligator-Konfrontationen in GTA 6 kann man sich hier durchaus einige Überlebensstrategien abschauen. Ob der Wasserspiegel bei Regen in Vice City jedoch auch ansteigen wird, wird sich erst ab dem GTA-Release am 19. November 2026 zeigen.

Um die Wartezeit zu verkürzen und euch schon einmal auf Florida einzustimmen, solltet ihr Crawl auf Netflix keinesfalls verpassen.