Obsession-Fans aufgepasst: Bei Netflix gibt es jetzt die Sci-Fi-Version des Horror-Hypes und sie ist genial

Obsession ist ohne Zweifel der Horror-Hype des Jahres. Bei Netflix streamt jetzt ein Film mit ähnlicher Prämisse – und einem richtig guten Twist. Auf keinen Fall verpassen!

Es steht außer Frage, dass Obsession – Du sollst mich lieben der Horrorfilm des Jahres ist, nachdem sein Hype bereits historische Ausmaße angenommen hat. Mit einem Budget von gerade mal 750.000 US-Dollar konnte der Film mittlerweile mehr als das 500‑Fache seines Budgets an den Kinokassen einspielen.

Doch im vergangenen Jahr gab es bereits mit Companion – Die Perfekte Begleitung einen Film mit einer ähnlichen Prämisse, der genauso sehenswert ist. Seit ein paar Tagen könne ihr dem Film bei Netflix im Abo streamen.

Obsession-Ersatz bei Netflix: Worum geht es in Companion?

Companion erzählt die Geschichte des jungen Paares Josh und Iris, das zu einer Villa in den Wald fährt, um dort das Wochenende mit Joshs Freunden zu verbringen. Iris muss dort jedoch schnell feststellen, dass Joshs Freunde sie nicht wirklich ernst nehmen. Auch die Liebe des Paares befindet sich in einem starken Ungleichgewicht.

Allzu viel sollte man zu der Handlung im Vorhinein jedoch nicht verraten, da der Film sehr früh mit einem Twist aufwartet, der die ganze Handlung auf den Kopf stellt. Inszeniert wurde Companion von Drew Hancock, der auch das Drehbuch verfasste. Mit Sophie Thatcher, Jack Quaid und Lukas Gage ist der Film zudem hochkarätig besetzt.

Bei Netflix ist jetzt ein Remake von einem Fantasy-Film gestartet, den die meisten zuletzt als Kind gesehen haben dürften.

Inwiefern erinnert Companion an Obsession?

Sowohl in Obsession als auch in Companion geht es unter anderem um die Ausbeutung des weiblichen Körpers in einer von vornherein vollkommen kaputten Beziehung. Während Obsession diese Prämisse in Form eines waschechten Horrorschockers behandelt, ist Companion zwar in den entscheidenden Momenten auch unangenehm, gleichzeitig aber deutlich humorvoller und spaßiger ausgelegt.

Companion funktioniert in erster Linie als Satire, und das auch erstaunlich gut, was nicht zuletzt an dem fantastischen Cast liegt. Doch auch die zahlreichen Twists und Wendungen machen ihn zu einem wahnsinnig unterhaltsamen Film, der mit seinen 97 Minuten keine einzige zu lange geht.

Obendrauf trumpft der Film mit einer Sci-Fi-Komponente, die für ein paar überraschende Gags, aber auch jede Menge spannender Gedankenexperimente sorgt. Companion ist der perfekte Einstieg für alle, denen Obsession noch ein wenig zu hart schien. Doch auch Fans von Obsession sollten aufgrund der weiblichen Perspektive ebenso Companion eine Chance geben. Der Film kann jetzt auf Netflix gestreamt werden.