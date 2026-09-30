Erstmals bei Netflix: So einen Film hat Robert De Niro noch nie in seiner über 60-jährigen Karriere gemacht

Auf Netflix läuft jetzt der neueste Mafiafilm mit Robert De Niro von einem absoluten Meisterregisseur. Trotz des vertrauten Genres ist der Film ein absolutes Novum in De Niros Filmografie.

In den Kinos hat im vergangenen Jahr kaum einer von dem Film mitbekommen, doch jetzt kann er endlich auf Netflix im Abo gestreamt werden. Die Rede ist von The Alto Knights, dem neuesten Film von Rain Man-Regisseur Barry Levinson. Für diesen Film hat sich Robert De Niro nach über 60 Jahren zum ersten Mal in eine Doppelrolle gewagt.

Neu bei Netflix: Worum geht es in The Alto Knights?

In The Alto Knights steht die aufbrodelnde Rivalität von Frank Costello, dem Oberhaupt der Luciano-Familie in New York City und seinem Partner und Freund seit Kindheitstagen, Vito Genovese, im Mittelpunkt. Costello will sich aus dem Geschäft zurückziehen, woraufhin Genovese einen Anschlag auf ihn plant. Dieser geht jedoch schief und setzt ein wildes Spiel voller Intrigen in Gang.

Das Drehbuch zu The Alto Knights stammt von niemand Geringerem als Nicholas Pileggi, der bereits für Scorseses legendäre Mafiastreifen GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia und Casino die Feder führte. Neben De Niro in der Doppelrolle sind auch Cosmo Jarvis (Shogun), Belmont Cameli (Off Campus) und Debra Messing (Searching) Teil des namhaften Casts.



Auf Netflix streamt derzeit auch ein neuer Thriller mit Robert De Niro, der sich stark von seiner Vorlage unterscheidet.

Robert De Niro in einer Doppelrolle muss man gesehen haben

Ohne jeglichen Zweifel ist Robert De Niro das klare Highlight von The Alto Knights. Castello und Genovese könnten als Figuren kaum unterschiedlicher sein und fordern die gesamte darstellerische Bandbreite des zweifachen Oscar-Preisträgers. Durch geschicktes Make-up, aber vor allem durch das alleinige Auftreten der einzelnen Figuren, hinterfragt man zu keinem Zeitpunkt in dem Film, dass es sich hier um den gleichen Darsteller handelt.

Doch auch inhaltlich weiß der Film zu überzeugen. Sicherlich erfindet The Alto Knights das Rad des Mafia-Films nicht neu und das gestiegene Alter der Filmschaffenden macht sich durch das zunächst eher gemächliche Erzähltempo des Films bemerkbar. Für Fans des Genres ist der Film dennoch absolute Pflichtunterhaltung, da De Niro auch heute noch die gleiche Sogwirkung wie damals in seinen Mafiarollen erzielen kann und hier gleich in doppelter Ausführung.

Dafür sorgt auch das Finale, welches die Dynamik des Films noch einmal völlig umkrempelt und die einzelnen Handlungsstränge wunderbar zusammenführt. Gerade hier unterscheidet sich der Film am meisten von den vorherigen Werken des Drehbuchautors und sorgt für frischen Wind in dem altbekannten Genre. Mit einer Laufzeit von gerade mal zwei Stunden kommt der Film auch deutlich kurzweiliger daher als viele seiner Artgenossen.

Ab heute könnt ihr The Alto Knights bei Netflix streamen.