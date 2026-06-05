In 73 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Super unterhaltsamer Film, mit dem ihr perfekt ins Wochenende starten könnt

Seit einer Woche läuft bei Netflix eine neue RomCom, die den perfekten Start ins Wochenende darstellt. Der Film glänzt mit einer absoluten Star-Besetzung und jeder Menge Humor.

Die großen Streamingportale wie Netflix werden vermehrt zur neuen Heimat des immer seltener werdenden Genres der romantischen Komödie (kurz: RomCom). Bereits Anfang des Jahres startete dort People We Meet on Vacation mit großem Erfolg. Heute ist mit Office Romance die nächste große RomCom mit niemand Geringerem als der Königin der RomComs, Jennifer Lopez, und dem Ted Lasso-Star Brett Goldstein in den Hauptrollen auf der Plattform gestartet.

Eine Woche nach Start steht Office Romance laut Flixpatrole immer noch in sage und schreibe 73 Ländern auf Platz der Netflix-Film-Charts und das zurecht.

Darum geht es im Netflix-Highlight Office Romance

Office Romance erzählt die Geschichte von Jackie Cruz (Lopez), die die CEO einer bedeutenden Airline in den USA ist. Nachdem ihr bisheriger Firmenanwalt durch einen Unfall berufsunfähig wird, übernimmt der britische Anwalt Daniel Blanchflower (Goldstein) dessen Posten. Schnell wird klar, dass die beiden sich zueinander hingezogen fühlen, und es entwickelt sich eine heimliche Romanze am Arbeitsplatz, die zu jeder Menge Komplikationen führen soll.

Das Drehbuch schrieb Brett Goldstein selbst, zusammen mit dem Co-Creator von Ted Lasso Joe Kelly. Goldstein offenbarte bereits in Interviews, dass er ein großer Fan von Jennifer Lopez und ihren Filmen wie Manhattan Love Story war und diese Rolle speziell für sie geschrieben hatte. Zu seinem Glück nahm sie die Rolle an und beteiligte sich sogar als Produzentin an dem Film. Neben den beiden sind auch Betty Gilpin, Bradley Whitford und Amy Sedaris in weiteren Rollen zu sehen. Inszeniert wurde der Film von Ol Parker.

Brett Goldstein wird diesen Sommer auch in der vierten Staffel von Ted Lasso zurückkehren, zu der es jetzt endlich einen ersten Trailer gibt.



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Was macht Office Romance zu einer gelungenen RomCom?

Die größte Stärke von Office Romance ist sein Humor, welcher ein zentralerer Bestandteil des Films geworden ist, als es das Marketing bislang vermuten ließ. Brett Goldstein konnte als einer der Autoren von Ted Lasso und Shrinking, aber auch als Stand-up-Comedian unter Beweis stellen, dass er für etwas derberen Humor steht, der sich nun auch in Office Romance wiederfinden lässt.

Doch genau dieser Humor bewirkt, dass sich die recht klassische, jedoch niedlich erzählte Liebesgeschichte deutlich von dem üblichen Einheitsbrei auf Netflix abhebt. Gerade im zweiten Akt nimmt der Film enorm an Fahrt auf und ist vollgepackt mit spaßigen Wortgefechten der beiden Protagonist:innen und bizarrer Situationskomik. Gerade Betty Gilpin sorgt als schwangere Beraterin von Jackie Cruz für einige komödiantische Höhepunkte.

Man merkt den Machern des Films zu jeder Sekunde die Bewunderung für ihre Hauptdarstellerin an. Lopez darf hier endlich mal wieder ihre volle Präsenz auskosten und überzeugt mit einem überraschenden Comedy-Timing. Und auch wenn der Film in seinem etwas zu langen letzten Drittel ein wenig von dem vorher aufgebauten Momentum einbüßen muss, dürften sowohl die Fans von Jennifer Lopez als auch die von Brett Goldstein zufrieden aus diesem Film hervorgehen.

Office Romance könnt ihr seit dem 5. Juni bei Netflix streamen.