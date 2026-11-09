Netflix-Thriller ist seit einer Woche einfach nicht aufzuhalten: Immer noch Platz 1 in den Charts

Ein neuer Haus des Geldes-Ersatz streamt seit kurzem bei Netflix und dominiert noch immer die Film-Top-10 des Anbieters. Moviepilot hat die Details zur eskalierenden Bankräuber-Story für euch.

Für Haus des Geldes- und Thriller-Fans generell hat Netflix Ende Oktober frischen Genre-Nachschub veröffentlicht. Im Abo des Streamers könnt ihr seit kurzem die Bankraub-Eskalation Auf Kollisionskurs aus Spanien schauen, was offensichtlich sehr viele Abonnent:innen seit Release tun. In den Film-Charts von Netflix in Deutschland steht der Streifen auch über eine Woche nach dem Start gerade weiterhin auf Platz 1.

Immer noch an der Netflix-Spitze: Darum geht es im Thriller Auf Kollisionskurs

Im Film von Regisseur Daniel Sánchez Arévalo (Dunkelblaufastschwarz) wird, ähnlich wie in Haus des Geldes, die Geschichte einer Gruppe von Bankräubern erzählt, die inmitten der Wirtschaftskrise eine der Zentralbanken Madris plündern wollen. Da die Mitglieder jedoch teils sehr eigene Ziele verfolgen, wird der Coup zum verzwickten Spiel aus Täuschung und Überlebenskampf.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 9. November 2026):

Bei der Moviepilot-Community kommt Auf Kollisionskurs aktuell auf einen mäßigen Schnitt von 5 von 10 Punkten mit bis jetzt 23 Bewertungen. Der User Andron schreibt über den Thriller unter anderem:

Vom Setup, der Grundidee und den Schauspielern eigentlich gut gemachter, solider Krimi! Nach 20 Minuten sind allerdings die Täter bekannt und die Luft ist etwas raus... Anschließend bekommt man vier verschiedene Varianten/Versionen desselben Vorfalls mit anderem Ausgang präsentiert, was nicht innovativ, sondern eher nervig und auch irgendwann etwas langweilig ist!

Seit dem 30. Oktober könnt ihr euch noch selbst von Auf Kollisionskurs überzeugen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Und falls ihr Netflix generell mit Werbung streamt und euch fragt, welche Auswirkungen das hat, hört hier rein:

Podcast: Ruiniert Werbung unser Streaming?

Fast alle großen Streamer haben heute ein Werbe-Abonnement. Moviepilot hat die Angebote getestet. Wir erklären, wie sehr die Einblendungen stören.

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In dieser Folge von Streamgestöber stellen wir euch die Preisstruktur vor (und wie teuer Werbe-Abos im Vergleich zu früheren werbefreien Abos sind), wir erklären, warum die Streamer darauf setzen und wie störend die Unterbrechungen sind.