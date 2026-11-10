Denzel Washington und Robert Pattinson werden zu Bankräubern für Netflix: Erste Bilder zum Thriller, der Hochspannung verspricht

Ein Heist-Thriller mit Robert Pattinson, Denzel Washington und Daisy Edgar-Jones steht uns ins Haus. Moviepilot zeigt euch die ersten Bilder und Plot-Infos.

Allein die Besetzung klingt mit Daisy Edgar-Jones, Robert Pattinson und Denzel Washington schon extrem vielversprechend, aber The Take hat noch mehr zu bieten. Da wären die ersten Bilder, ein spezieller Story-Ansatz und obendrein natürlich auch noch der City Of God-Regisseur Fernando Meirelles. Jetzt gibt es die ersten Bilder.

Bald auf Netflix: Seht euch die ersten Bilder zu The Take mit Robert Pattinson und Denzel Washington an

Entertainment Weekly haut den ersten Blick auf The Take raus. Gleich vier Bilder zeigen einen offenbar ziemlich auf Hochglanz polierten Heist-Thriller. Dazu passt natürlich die hochkarätige Besetzung. Der Cast samt Look und die Prämisse dürften allein schon dafür sorgen, dass The Take bald die Netflix-Charts dominiert.

In dem Film geht es nämlich um einen ganz besonderen Bankraub. Noah (Pattinson) ist ein Ex-Army-Captain, an den Christian Carter (Washington) mit einer unorthodoxen Idee herantritt. Gemeinsam sollen die beiden eine Bank in Manhattan überfallen. In der arbeitet aber ausgerechnet auch Rose (Edgar-Jones), die Partnerin Noahs.

Hier könnt ihr euch die ersten vier Bilder dazu ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sieht nicht nur vielversprechend aus, es gibt auch noch einige Infos, die in dieselbe Kerbe schlagen. Der Regisseur Fernando Meirelles hat nämlich bereits zu Protokoll gegeben, sich für The Take Inspiration bei Action- und Heist-Klassikern wie Heat, Gefährliche Brandung oder Hundstage geholt zu haben.

Das war aber noch nicht alles, auch die Inszenierung klingt nach etwas Besonderem. Wo viele Heist-Filme mit verschiedenen Perspektiven operieren und beispielsweise Bankräuber im Gebäude sowie die Polizisten davor zeigen, erleben wir in The Take das Geschehen allein aus Noahs Perspektive. Wir wissen also immer nur so viel, wie es auch bei der Figur im Film der Fall ist.

Auch interessant: Robert Pattinson jetzt als Bond im Gespräch

Wann startet The Take mit Robert Pattinson und Denzel Washington bei Netflix?

Ihr müsst euch nicht mehr allzu lange gedulden. Bereits ab dem 15. Januar 2027 könnt ihr die drei Superstars in dem Netflix-Thriller bewundern. Insbesondere Robert Pattinson war mit Die Odyssee, Dune 3, The Drama und Primetime in letzter Zeit höchst umtriebig. Here comes the Flood und The Batman 2 stehen auch noch an.