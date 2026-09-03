Netflix-Thriller Die Falle: Das Ende, die wahre Identität des Mörders und das finale Rätsel erklärt

Das Ende des Netflix-Thrillers Die Falle wartet mit überraschenden Wendungen auf. Wer ist der wahre Mörder von Anna? Was ist wirklich passiert? Hier findet ihr die wichtigsten Enthüllungen erklärt.

Die Thriller-Serie Die Falle streamt seit dem 13. Oktober bei Netflix. Die Geschichte folgt Bestseller-Autorin Lisa Konrad (Friederike Becht), die in dem Journalisten Robert Lenzen (Hans Löw) den Mörder ihrer Schwester zu erkennen glaubt und diesem eine Falle stellt, indem sie ihn für ein Interview in ihre Villa einlädt. Doch kann Lisa ihren Erinnerungen wirklich trauen?

Im Verlauf der insgesamt sechs Folgen überrascht die Adaption von Melanie Raabes Thriller-Roman mit zahlreichen Wendungen und lässt das Publikum gespannt miträtseln, was überhaupt Realität und was Fiktion ist. Am Ende überschlagen sich die Ereignisse und Enthüllungen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ende der Netflix-Serie Die Falle findet ihr hier übersichtlich zusammengefasst und erklärt.



Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Die Falle:

Das Ende von Die Falle einfach erklärt: Wer hat Anna ermordet?

Die Ermordung ihrer Schwester Anna am 5. Juli 2015 hat Lisa Konrad (eigentlich Lisa Sophie Wilking) nachhaltig traumatisiert. Nicht nur leidet sie seither unter Agoraphobie und kann ihr Haus nicht mehr verlassen. Auch sind die Erinnerungen an den Mord und die Beziehung zu ihrer Schwester verzerrt und fragmentiert. Die Falle präsentiert uns im Verlauf somit gleich drei Optionen, was wirklich geschehen sein könnte. Ist Robert Lenzen tatsächlich der Mörder? Hat sich Lisa alles nur eingebildet und ist selbst die Täterin? Oder war es sogar ihr Verleger Norbert Rudow (Matthias Brandt), der reichlich Lügen verbirgt?

Serienschöpferin Isabel Kleefeld legt in der Netflix-Serie geschickt falsche Fährten, die uns an Lisas Verstand zweifeln lassen sollen. Doch dann folgt der große Twist: Das Interview, in dem sich der in die Falle gelockte Journalist als unschuldig und Lisa als wahre Täterin herauskristallisiert, entpuppt sich als schlimmster Fall von Gaslighting. Robert Lenzen ist der wahre Mörder von Anna.

Robert setzte Lisa unter Drogen, spielte heimlich den Song Somebody That I Used to Know und manipulierte einen TV-Beitrag, der ihn zum Tatzeitpunkt in Kabul verortete. So wollte er ihr falsche Erinnerungen einpflanzen und die psychisch instabile Frau glauben lassen, selbst die Mörderin zu sein. Als Lisa diese perfide Manipulation erkennt, sucht sie Robert in seinem Bungalow auf – und tappt diesmal selbst in eine Falle.

Die finale Konfrontation liefert die schockierende Wahrheit. Als Robert Lenzen gerade zum ersten Mal Vater wurde und eine Beförderung zum Redaktionsleiter erhielt, verliebte er sich in Anna und begann eine heimliche Affäre. Als seine Frau schließlich erneut schwanger wurde, wollte er das Verhältnis beenden, doch Anna weigerte sich. Und so tötete er Lisas Schwester im Affekt (behauptet er zumindest) mit einem Küchenmesser.

In einem unaufmerksamen Moment versucht Lisa die Flucht zu ergreifen und fällt leider in eine Grube im Garten. Doch bevor Robert sie mit ihrer eigenen Waffe erschießen kann, erscheinen Verleger Norbert und Agentin Pia (Anna Schudt), die Lisa gefolgt sind und gerade mit der Polizei telefonieren. Ohne Ausweg erschießt sich Lenzen selbst. Auch wenn der Mörder Annas tot ist, kennt Lisa nun endlich die Wahrheit und kann mit diesem Kapitel abschließen. Eine Frage bleibt aber: Können wir Lisa wirklich trauen?

Die Falle endet mit großem Mysterium: Was hat Lisa wirklich getan?

Nach dem Tod von Robert Lenzen wird enthüllt, dass Lisa das letzte Gespräch mit dem Mörder ihrer Schwester heimlich mit dem Handy aufgezeichnet hat. Doch anstatt diesen Beweis der Polizei zu übergeben, löscht sie die Aufnahme. Denn auf dieser behauptet der Journalist, dass Anna schlussendlich von Lisa getötet wurde. Er selbst habe nur sechsmal zugestochen, doch das Opfer wurde mit acht Messerstichen getötet. Hat Lisa wirklich nach der Flucht des Täters selbst zweimal auf ihre Schwester eingestochen?

"Ich hab sechsmal zugestochen. Du weißt es." ist das Letzte, was Lenzen von sich gibt, bevor er sich das Leben nimmt. Aber handelt es sich um die Wahrheit oder um die verlogenen Worte eines Narzissten, der sich selbst von jeder Schuld freisprechen und Lisa ein weiteres Mal verwirren will? Eine definitive Antwort liefert Die Falle nicht, doch Lisas anschließende Reaktion ist verdächtig.

Das Ende lässt zwei mögliche Theorien zu. Der Mörder ist tot und da sämtliche gesicherten Beweismittel von damals zerstört sind, sieht Lisa keinen Grund darin, die Ermittlungen mit einer Lüge des Täters von einem endgültigen Abschluss abzuhalten. Möglich wäre aber auch, dass Lisa tatsächlich ihrer Schwester den Todesstoß verpasste und diese Wahrheit jetzt wieder tief in ihrem Unterbewusstsein vergraben will.

Einen möglichen Hinweis darauf liefern Lisas abschließende Worte, mit denen die Schriftstellerin das komplizierte Verhältnis zu ihrer Schwester wieder aus ihrer Erinnerung verbannt und fiktional umdeutet: "Ich hatte eine drei Jahre jüngere Schwester. Sie hieß Anna. Ich hab sie geliebt. Sehr geliebt."

Von Beginn an präsentiert uns der Netflix-Thriller Die Falle Lisa Konrad als unzuverlässige Erzählerin, während später auch Robert Lenzen als jemand enthüllt wird, dessen Worten wir wenig Glauben schenken sollten. Am Ende bleibt es also dem Publikum überlassen, zu entscheiden, welche Wahrheit wir akzeptieren und welche Widersprüche wir ignorieren möchten.

Mehr zur Serie:

Unterscheidet sich das Ende von Die Falle von der Buchvorlage?

Die Netflix-Serie Die Falle basiert auf dem gleichnamigen Thriller-Roman von Melanie Raabe. Obwohl die Adaption viele Figurennamen und einzelne Details verändert, bleiben die Geschichte und die Wendungen gleich. Einen wichtigen Unterschied stellt jedoch das Ende dar.

Während Lisa (im Buch: Linda) in der Adaption von ihrem Verleger und ihrer Agentin gerettet wird, ist es in der Vorlage der Polizist (Michael Klammers Rolle in der Serie). Ein weitaus größere Änderung ist jedoch Lisas angedeutete Mitschuld am Tod ihrer Schwester.

Wird es eine 2. Staffel von Die Falle geben?

Bei Die Falle handelt es sich um eine Miniserie. Die sechs Folgen adaptieren die Buchvorlage komplett und die Handlung ist am Ende abgeschlossen. Eine Staffel 2 wird es somit nicht geben.

