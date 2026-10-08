Heute startet bei Netflix eine 6-teilige Thriller-Miniserie, die sich perfekt an einem Wochenende schauen lässt

Der Mystery-Thriller Below lässt sich schnell wegbingen. Ob die neue Miniserie bei Netflix mit mehr als nur Josh Hartnett glänzen kann, erklärt Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke in ihrer Kritik.

Die Josh Hartnett-Renaissance schreitet unaufhaltbar voran. Nach Oppenheimer, Trap und Verity hat das Idol der Millennials jetzt eine eigene Netflix-Miniserie, die den Charme des ewigen Beinahe-Superstars geradezu perfekt für sich ausnutzt. Below heißt die vergnügliche Mystery-Serie, in der ein neufundländisches Örtchen von einer Kraft aus dem Meer bedroht wird. Dabei bespaßt die kanadische Produktion mit ihrem wilden tonalen Mix aus realen generationenübergreifendem Trauma, Gore und abstrusen Wendungen.

Die Mystery-Serie Below lockt mit Geheimnissen und unterhält mit Monster-Thrills

Am Anfang der Serie steht ein Albtraumbild, das für Calvin (Josh Hartnett) leider real ist. Als Kind erlebte er in Neufundland Massenumsiedlungen mit, die die verstreute Bevölkerung zentralisieren sollten. Das umstrittene Projekt gab es zwischen den 1950ern und 70ern wirklich.

In der Serie von Jesse McKeown (The Umbrella Academy) wird die emotionale Erfahrung der Entwurzelung effektiv in eine Szene gegossen: Calvins Familie fährt mit ihrem geliebten Haus im Schlepptau übers Wasser nahe der Atlantikküste. Als es stecken bleibt, schaut der Vater nach, doch die vier Wände, die einst Sicherheit versprachen, versinken mitsamt dem Familienoberhaupt in den Tiefen. Jahre später erscheint ein mysteriöser Eisberg in der Bucht von Calvins neuem Zuhause und damit die Erinnerung an jenen dunklen Tag seiner Kindheit.

Hartnett spielt den Seemann in dem sich anschließenden Monster-Thriller erstaunlich unheroisch und liebenswert belämmert. Calvin ist ein guter Dad, aber trotzdem etwas überfordert mit seinen drei Kindern (unter anderem Charlie Heaton aus Stranger Things, der in 70 % von Below am Rad dreht). Er hat das richtige Gespür für die Gefahr in der Bucht, aber ist bei Weitem nicht so kompetent wie Roy Scheiders Sheriff in Der weiße Hai. Kurz gesagt: Calvin versucht sein Bestes mit begrenzten Mitteln, und das macht ihn im Nu sympathisch. Ihm zur Seite steht Meereszoologin Fonda (Mackenzie Davis), die seinen Verdacht teilt.

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Die Miniserie hat mehr Lokalkolorit als viele andere Netflix-Produktionen

Below beginnt als metaphorisch aufgeladenes Mystery, tauscht seine geheimnisvolle Aura jedoch etwa zur Mitte der Laufzeit gegen einfache Monster-Thrills, die Rätsel-Fans da draußen frustrieren dürften. Das hier ist nicht Lost oder, um in Kanada und bei Netflix zu bleiben, Wayward - Unberechenbar.

Below ist aber auch nicht Der Schwarm, und darüber sollten wir glücklich sein. Während sich die Schätzing-Adaption wegen der realen Umwelt-Thematik so ernst nahm, dass auch noch der letzte Tropfen Unterhaltung verdampfte, verlieren Jesse McKeown und sein Team den B-Movie-Kern ihrer Geschichte nicht aus den Augen. Da kann man auch über die sträfliche Verschwendung von Monster-Queen Natasha Henstridge (Species) hinwegsehen.

Dass die Miniserie mehr echte, auf Wasser gedrehte Szenen bereit hält als alle Staffeln von Netflix' One Piece-Adaption zusammen, tut sein Übriges. Below sieht nicht wesentlich teurer aus als andere Netflix-Serien, aber holt so viel aus seinem ungewohnten Setting heraus, wie wenige andere Serien des Streamers.

Befeuert wird das vom seltsamen Zungenschlag, den man in der englischen Originalversion genießen sollte, sowie den pittoresken Landschaftsaufnahmen. Sechs Folgen lang weht der Duft von Salzwasser und Seetang durchs Wohnzimmer und das ist mehr, als viele Netflix-Serien von sich behaupten können.

Below steht ab heute zum Abruf bei Netflix bereit. Für diesen Serien-Check habe ich alle sechs Folgen gesehen.