Eure nächste Thriller-Obsession bei Netflix: Schaut hier exklusiv den ersten Trailer zur neuen Miniserie Die Falle

In wenigen Wochen kommt die Verfilmung von Melanie Raabes Thriller-Bestseller Die Falle als Miniserie vom Team hinter dem Streaming-Hit Liebes Kind zu Netflix. Wir haben für euch exklusiv den ersten Trailer.

Als der deutsche Psychothriller-Roman Die Falle vor 11 Jahren erschien, entwickelte sich sofort ein riesiger Hype um Melanie Raabes Debütwerk. Mittlerweile hat sie bereits sechs weitere Romane verfasst, doch ihr erster Bestseller wird jetzt von Netflix als Miniserie umgesetzt. Die geht schon in wenigen Wochen an den Start und wird sicher die Serien-Charts des Streamers aufmischen.

Mit Die Falle erwartet uns nach Unfamiliar, Kacken an der Havel und Achtsam Morden die vierte deutsche Netflix-Serie in diesem Jahr. Den ersten Trailer zum fesselnden Psycho-Verwirrspiel könnt ihr euch exklusiv hier bei Moviepilot ansehen:

Im Trailer zum Netflix-Thriller Die Falle will eine Schriftstellerin einen Mörder fangen

Auf den ersten Blick ist Die Falle eine düstere Rachegeschichte. Die erfolgreiche Schriftstellerin Lisa Konrad (Friederike Becht) erblickt in einem Fernsehbeitrag den Journalisten Robert Lenzen (Hans Löw) und ist überzeugt: Das ist der Mann, der vor 10 Jahren ihre Schwester ermordet hat und bis heute nicht gefasst wurde. Mit einer ausgeklügelten Falle will sie ihn als wahren Täter überführen. Der Köder? Lisa selbst!

Um den Mörder ihrer Schwester in ihre Falle locken zu können, verfasst die Autorin einen Kriminalroman, in den sie Details der Tat einarbeitet, und lädt den Journalisten zu einem Exklusivinterview zu sich nach Hause ein. Ein beklemmendes Psychoduell ist vorprogrammiert, denn auch Robert Lenzen weiß sich auf das Zusammentreffen vorzubereiten. Wer die Bestseller-Vorlage kennt, weiß jedoch, dass die Geschichte noch so einige unerwartete Überraschungen auf Lager hat.

Die Falle ist vielmehr ein doppelbödiger Psychothriller, in dem Realität und Fiktion nicht so leicht zu unterscheiden sind. Ein Grund dafür: Lisa Konrad erlitt durch den Tod ihrer Schwester ein schweres Trauma und hat ihr eigenes Haus seit 10 Jahren nicht mehr verlassen. Somit darf das Publikum von der ersten Minute an miträtseln, ob der Serienheldin überhaupt zu trauen ist. Was passiert hier wirklich und was entspringt womöglich der lebhaften Fantasie einer unzuverlässigen Erzählerin?

Wann startet die Thriller-Miniserie Die Falle bei Netflix?

Die Miniserie Die Falle besteht aus insgesamt sechs Episoden, die jeweils um die 45 bis 50 Minuten lang sind. Alle Folgen stehen ab dem 13. Oktober 2026 auf Netflix zum Streamen bereit.



Hinter der Serienadaption steht Isabel Kleefeld als Drehbuchautorin und Regisseurin. Für Netflix brachte sie bereits die extrem erfolgreiche Thriller-Serie Liebes Kind auf den Weg. Zum Cast gehören neben Friederike Becht (Hundertdreizehn) und Hans Löw (Liebes Kind) unter anderem auch Matthias Brandt (Kacken an der Havel), Josephine Thiesen (Die Kaiserin), Michael Klammer (Cassandra) und Anna Schudt (Push).

Weitere interessante Serienneuheiten, auf die ihr euch schon diesen Monat freuen könnt, könnt ihr in unserem Podcast entdecken:

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.