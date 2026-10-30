Weltpremiere bei Netflix: Neuer Thriller erobert garantiert die Charts

Auf Netflix startet heute weltweit erstmals ein neuer Heist-Thriller aus Spanien. Der Film ist schon jetzt ein garantierter Top-10-Kandidat für die Film-Charts der Streaming-Plattform.

Für viele steht Freitag mittlerweile nicht nur für das Ende der Arbeitswoche und den Start ins Wochenende, sondern auch für den Tag der großen Netflix-Neustarts. Netflix’ großer Blockbuster der Woche ist dieses Mal ein spanischer Heist-Thriller, der sich jetzt schon sicher über eine Platzierung in der Top 10 bei Netflix sein kann. Die Rede ist von Auf Kollisionskurs, der heute seine Weltpremiere auf der Plattform feiert.

Auf Kollisionskurs ist spanisches Spannungskino direkt zum Streamen

In Auf Kollisionskurs wird die Geschichte einer Gruppe von Dieben erzählt, die inmitten einer Wirtschaftskrise eine zentrale Bank Madrids überfallen. So weit, so Haus des Geldes. Doch nach dem Raub kommt es zu einem schweren Unfall des Fluchtfahrzeugs, der die Gruppendynamik schwer ins Wanken bringt, und eine Vielzahl an Intrigen geraten ans Tageslicht.

Inszeniert wurde der Film von Daniel Sánchez Arévalo (Dunkelblaufastschwarz) und der Cast glänzt mit Laia Costa (Victoria, Lee Cronin's The Mummy) und Karra Elejalde (Biutiful). Nach dem Erfolg von Haus des Geldes und Thrillern wie The Last House ist es nicht allzu gewagt, davon auszugehen, dass der Film schon morgen eine hohe Platzierung in den Film-Charts bei Netflix erreichen wird.

Die Top 10 der beliebtesten Filme bei Netflix (Stand: 30. Oktober 2026):

Auch Serien-Fans bekommen auf Netflix neues Thriller-Futter

Auf Netflix startet heute ebenfalls die Psychothriller-Serie Haustausch aus Schweden. In dieser Serie tauschen zwei Paare ihre Häuser, was schon bald verstörende Konsequenzen mit sich bringen soll. Passend zu Halloween liefert der Streaming-Dienst jede Menge spannungsgeladene Inhalte.