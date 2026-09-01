Sofort nach Die Falle bei Netflix streamen: Dieser beklemmende Thriller packt von Anfang bis Ende

Die Netflix-Charts wurden gerade von der neuen Thrillerserie Die Falle gestürmt. Falls ihr danach eine ähnliche Streaming-Empfehlung sucht, haben wir einen Tipp für euch.

Seit dem Start vor wenigen Tagen hat sich die neue Netflix-Miniserie Die Falle direkt in den Charts des Streamers festgesetzt. Derzeit belegt sie Platz 2 der Top 10. Falls ihr schon alle Folgen der Serie durchgeschaut habt und vergleichbaren Nachschub sucht, empfehlen wir euch eine andere Staffel bei Netflix zum Streamen: die intensive Miniserie Liebes Kind, die ebenfalls von Die Falle-Schöpferin Isabel Kleefeld stammt.

Streaming-Tipp bei Netflix nach Die Falle: Darum geht es in Liebes Kind

In der Netflix-Serie von 2023 kann die junge Lena (Kim Riedle) mit ihren beiden Kindern Jonathan (Sammy Schrein) und Hannah (Naila Schuberth) nach Jahren aus der Gefangenschaft eines Psychopathen entkommen. Im Krankenhaus erscheinen schließlich Matthias (Justus von Dohnányi) und Karin (Julika Jenkins), die in dem Opfer ihre seit 13 Jahren vermisste Tochter wiedergefunden haben wollen. Die Frau im Krankenbett ist jedoch nicht ihre Lena.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Netflix' Liebes Kind schauen:

Liebes Kind - Trailer (Deutsch) HD

Liebes Kind umfasst insgesamt sechs Folgen, die euch knapp fünf Stunden lang fesseln, überraschen und verstören. Die Netflix-Serie hat sich seit dem Erscheinen zu einem Mega-Hit entwickelt, der international ebenfalls Aufsehen erregte. Die Verfilmung des 2019 erschienenen deutschen Bestsellers wurde in einigen Reaktionen des Publikums unter anderem als "krasseste Serie auf Netflix" bezeichnet.

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Moviepilot hat diesen Artikel erstmals 2026 veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.