So traurig sind die wahren Hintergründe von The Rip bei Netflix: Am Ende müsst ihr gut aufpassen

Der packende Thriller The Rip begeistert auf Netflix viele Fans. Viele werden nicht wissen, dass er auf wahren Begebenheiten basiert. Auch ein tragischer Todesfall entspricht den Tatsachen.

erzählt vom Fund einer immensen Menge Drogengeld und den Konsequenzen, die sich für die Protagonisten von der Polizei ergeben. Die Story hat wahre Hintergründe.

Die wahre Geschichte von The Rip auf Netflix: Polizist verlor tatsächlich seinen Sohn

Wie unter anderem Time Magazine berichtet, dient der Fall des Ermittlers Chris Casiano und seines Polizeiteams als Vorbild für die Geschichte. Casiano und seine Truppe entdeckten 2016 in der Umgebung von Miami ganze 24 Millionen US-Dollar Drogengeld.

Schaut hier den Trailer zu The Rip:

The Rip - Trailer (Deutsch) HD

Wie im Film war das Geld hinter einer Wand aus Gipskarton in orangenen Containern versteckt. Und tatsächlich löste ein falsches Stromkabel einen Mechanismus aus, der die Container zum Vorschein brachte.

Auch der grundsätzliche Vorgang des Zählens entspricht den Tatsachen: Nach damaligem Recht mussten die Ermittler das Drogengeld per Hand und vor Ort zählen. Der Prozess dauerte in der Realität unfassbare 40 Stunden.

Und noch ein weiteres Detail ist echt: Casiano, der als Vorbild für Damons Figur Dane Dumars diente, verlor tatsächlich seinen Sohn an eine Krankheit. Er verstarb 2021 an Leukämie. Die Filmemacher widmeten ihm den Film und lassen die Credits mit dem Satz "In liebevollem Andenken an Jake William Casiano" beginnen.

Die Thriller-Aspekte von The Rip sind erfunden

Trotz vieler wahrer Grundlagen für die Story sind die meisten Elemente von The Rip erfunden: Das Haus, in dem der Film spielt, gehörte etwa keiner jungen Frau, sondern einem 44-jährigen Mann namens Luis Hernandez-Gonzalez. Er betrieb ein Gartengeschäft, das er für den Handel mit Marihuana nutzte.

Vor allem aber gab es während des echten Fundes 2016 keinerlei Schusswechsel oder Kämpfe mit korrupten Polizisten. Es gab keinen raffinierten Plan, der zur Enthüllung eines Verräters führte. Die 24 Millionen US-Dollar landeten, abgezählt bis zur letzten Note, bei der Polizei.

Wie das Time Magazine ausführt, lernten sich Casiano und The Rip-Regisseur Joe Carnahan bei der Produktion von Bad Boys For Life kennen. 6 Jahre später stellten sie einen Film fertig, der unzählige Netflix-Zuschauer:innen begeistert. Die wahre Geschichte hinter dem Thriller hat so noch einmal eine große Bühne gefunden.

The Rip streamt seit dem 16. Januar 2026 bei Netflix.