Netflix-Thriller wurde 131 Millionen Mal (!) gesehen: Nur eine Miniserie der letzten Jahre ist erfolgreicher

Ein Thriller-Hit auf Netflix begeistert Fans seit Jahren. Mittlerweile ist klar, wie erfolgreich er wirklich ist: 131 Millionen Views machen ihn zur zweiterfolgreichsten Miniserie des Streamers.

Noch immer beschäftigt sie der grausige Tod ihres Ehemanns, da sieht sie ihn plötzlich auf den Bildern ihrer Baby-Cam durchs Haus huschen: Das Mysterium der Story von In ewiger Schuld fasziniert seit Anfang 2024 unzählige Fans. So viele, dass der Thriller-Hit nach der Harlan Coben-Vorlage zur zweiterfolgreichsten Miniserie der letzten drei Jahre geworden ist: Nur Adolescence wurde noch mehr gesehen.

Thriller dominieren bei Netflix: Das sind die erfolgreichsten Miniserien des Streamers

Wie ein Blick auf die Zahlen von What's On Netflix zeigt, hat In ewiger Schuld seit der Veröffentlichung im Januar 2024 insgesamt 131,8 Millionen Views erwirtschaftet. Damit steht die Coben-Verfilmung auf Platz 2 der Miniserien – Adolescence ist mit 164,9 Millionen noch eine Ecke erfolgreicher.

So sehen die Top 5 der erfolgreichsten Netflix-Miniserien der letzten 3 Jahre aus:

1. Adolescence – 164,9 Millionen Views

2. In ewiger Schuld – 131,8 Millionen Views

3. Rentierbaby – 102,1 Millionen Views

4. La Palma – 95,6 Millionen Views

5. Liebes Kind – 82,3 Millionen Views

Schaut hier den Trailer zu In ewiger Schuld:

In ewiger Schuld - S01 Trailer (Deutsch) HD

In ewiger Schuld hat zwar nur acht Folgen, gehört aber zu einem riesigen Thriller-Universum auf Netflix mit ganzen 13 Serien: Die Romane Harlan Cobens wurden in den letzten Jahren diverse Male adaptiert. Eine weitere Verfilmung, Ich vermisse dich, findet sich ebenfalls in der Bestenliste der Miniserien. Und die Fortsetzung des Streaming-Franchise steht schon in den Startlöchern.

