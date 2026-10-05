Netflix setzt Thrillerserie nach 4 Jahren (!) Funkstille fort: Jetzt steht der Drehstart für Staffel 2 fest

Nachdem diese Thrillerserie 2022 zum Netflix-Hit wurde, beginnt jetzt endlich der Dreh für eine 2. Staffel. Moviepilot hat die Details zur Fortsetzung für euch.

Immer wieder verschwinden Netflix-Filme oder -Serien in der Versenkung, obwohl sie sich zuvor zu großen Hits für den Streamer entwickelt haben. Ein solches Schicksal soll der Thrillerserie The Watcher erspart bleiben, die 2022 nach ihrem Start über 22,5 Millionen Views innerhalb der ersten vier Tage erzielen konnte.

Vor wenigen Monaten berichteten wir noch, dass die Produktion von Serien-Tausendsassa Ryan Murphy (American Horror Story) tatsächlich mit Staffel 2 fortgesetzt werden soll. Jetzt ist das Sequel noch konkreter geworden.

Netflix-Hit geht weiter: The Watcher Staffel 2 soll noch dieses Jahr mit Dreh beginnen

In The Watcher zieht das Ehepaar Dean (Bobby Cannavale) und Nora (Naomi Watts) mit ihren Kindern in ein schönes Anwesen in der Vorstadt New Jerseys. Als sie mysteriöse Briefe von einer Person erhalten, die sich nur Watcher nennt, überschlagen sich die Ereignisse bald auf drastische Art. Die Handlung basiert lose auf einer realen Geschichte.

Wie Variety jetzt berichtet, sollen die Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Watcher diesen Herbst in New York beginnen. Bestätigt ist bislang, dass Cannavale, Watts sowie Margo Martindale (Sneaky Pete) und Isabel Gravitt (Your Friends and Neighbors) aus der ersten Season erneut vor der Kamera zurückkehren. Details zum Inhalt gibt es noch nicht.

Wann startet The Watcher Staffel 2 bei Netflix?

Wenn die Dreharbeiten wie geplant starten können, rechnen wir irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einem Release der zweiten The Watcher-Season.

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