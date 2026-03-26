Netflix-Tipp zu Ostern: Dieser wunderschöne Familienfilm ist nicht nur berührend, sondern lässt auch das eigene Leben überdenken

Arbeit oder Familie und warum geht nicht beides? Bei Netflix könnt ihr über die Osterfeiertage einen ganz besonderen deutschen Film schauen, der mit seiner Botschaft ans Herz geht.

Die Mutter kümmert sich um die Kinder und den Haushalt, der Vater geht Geld verdienen – so sah die klassische Arbeitsteilung aus. Dass beide dabei einen entscheidenden Teil des Lebens verpassen, sorgt heutzutage für das andauernde Problem, sowohl Job als auch Familie unter einen Hut zu bringen, ohne dabei weder das eine noch das andere zu vernachlässigen. Eine Million Minuten schickt eine Jungfamilie auf eine Reise, um Antworten auf diese Frage und damit wieder zueinander zu finden.

Streaming-Tipp zu Ostern bei Netflix: Darum geht’s in Eine Million Minuten

Nach außen hin führt die Familie Küper ein Bilderbuchleben in Berlin. Wolf (Tom Schilling) ist Biodiversitätsforscher und daher oft auf Dienstreisen, seine Frau Vera (Karoline Herfurth) arbeitet als Bauingenieurin im Homeoffice und kümmert sich parallel um ihre beiden Kinder. Sie ist komplett überarbeitet, er verpasst einen wichtigen Teil des Lebens.

Sie beide sind unzufrieden mit ihrer Situation, wissen jedoch nicht, was sie ändern sollen. Bis ihre Tochter Nina (Pola Friedrichs) den Wunsch äußert, eine Million schöner Minuten mit der Familie zu verbringen. Schluss mit Stressminuten. Es wird schnell umgerechnet und der Entschluss gefasst: 694 Tage lang wird jetzt Zeit mit der Familie verbracht – in Thailand und Island.



Eine Million Minuten bei Netflix lässt die eigenen Probleme in einem ganz neuen Licht erstrahlen

Der Film handelt von einer wahren Geschichte und folgt dem Buch von Familienvater Wolf Küper auf einen Roadtrip der anderen Art: Dabei steht die zentrale Frage im Mittelpunkt, wie der Job und die Familie miteinander vereinbart werden können. Dass die Familie auf keinen Fall leiden darf, ist allen schnell klar. Besonders herzerwärmend sind die Momente, in denen die kleine Nina ihre streitenden Eltern zur Besinnung ruft. Es könnte so einfach sein, nicht wahr?

Es könnte tatsächlich sehr einfach sein, denn nicht jede Familie kann 694 Tage lang im Homeoffice Teilzeit arbeiten, dabei um die halbe Welt reisen und klagen – was aber auch der einzige Kritikpunkt an den Film ist. Dass Familie Küper ein wichtiges Problem auszubaldowern hat, ist offensichtlich, nur handelt es sich dabei bei aller Liebe um ein sehr privilegiertes Problem, wie die Tochter uns immer wieder verdeutlicht. Man kann nur wiederholen: Es könnte so einfach sein. Und vielleicht ist es gerade das, was auch vielen Unzufriedenen vor dem Bildschirm die Augen öffnet und die eigenen “Probleme” in einem neuen Licht betrachten lässt.

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Dieser Familienfilm bei Netflix zeigt uns, was wirklich im Leben zählt

Regisseur Christopher Doll ist es gelungen, einen herrlichen Familienfilm auf die Leinwand zu bringen, der uns kritisch bleiben und gleichzeitig das eigene Leben überdenken lässt. Die Frage, was denn wirklich wichtig ist, ist eigentlich sehr schnell zu beantworten. Wer dabei trotzdem noch Unterstützung braucht, sollte Eine Million Minuten auf jeden Fall bis zum Schluss gucken. Und seine eigene Unzufriedenheit überdenken.

