Bei Netflix: Tom Hanks liebt diesen Kriegsfilm aus Deutschland, der vor 44 Jahren die ganze Welt verstörte

Immer wieder wird Tom Hanks nach seinen Lieblingsfilmen gefragt. Mit einem deutschen Titel hat er seine Fans überrascht. Der Film ist allerdings nichts für schwache Nerven.

Tom Hanks gehört nicht nur zu den größten Filmstars unserer Zeit – er ist auch selbst ein großer Freund des Kinos. Über die Jahre wurde er immer wieder nach seinen Lieblingsfilmen gefragt. Und während sich seine Top 10 in manchen Plätzen stets verändert, bleiben einige Filme unter seinen Favoriten. Darunter ist auch ein deutsches Meisterwerk, das zu den besten Kriegsfilmen aller Zeiten zählt.

Der deutsche Kriegsfilm Das Boot ist ein Lieblingsfilm von Tom Hanks

Eine Liste von Tom Hanks' zehn Filmen, die er immer wieder als seine Lieblinge bezeichnet, wurde 2023 im Far Out Magazine veröffentlicht. Der Artikel stützte sich dabei auf verschiedene Interviews, bei denen Hanks nach seinen Lieblingsfilmen gefragt wurde.

Nun gehört Tom Hanks auch zu den Stars, die seinen Fans gerne nahestehen. Daher hat er 2013 ein AmA bei Reddit gestartet. AmA steht für Ask me Anything und gibt Nutzenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auf die der Darsteller persönlich antwortet. Eine dieser Fragen war, welches sein Lieblingsfilm ist, in dem er nicht selbst mitgespielt hat. Hanks antwortete darauf kurz und direkt:

Seit kurzem Looper und Das Boot, der Director’s Cut.

Insbesondere Das Boot war eine Antwort, die die Reddit-Nutzenden überrascht und begeistert hat. Überraschend war die Nennung wahrscheinlich deshalb, weil Hanks den Film in den meisten Interviews davor nicht erwähnt hat.

Das Boot ist nicht der einzige Film über den Zweiten Weltkrieg, den Hanks empfiehlt

Das Boot von Regisseur Wolfgang Petersen stammt aus dem Jahr 1981 und hat damals sein Publikum zugleich verstört und fasziniert. Das Weltkriegs-Epos wird heute als einer der besten Kriegsfilme gefeiert und hebt sich von vielen anderen Genre-Konkurrenten durch seine realistische Darstellung des U-Boot-Kriegs und die bedrückende, klaustrophobische Atmosphäre ab.

Er verzichtet auf eine heroische und glorifizierende Darstellung und zeigt stattdessen realistische Konflikte zwischen Männern, die unter Todesangst leiden. Das Boot streamt in Deutschland derzeit bei Netflix.

Seht hier den Trailer zu Das Boot:

Das Boot - Trailer (Deutsch)

Weitere Top-Filme, die Tom Hanks immer wieder nennt, sind der Sci-Fi-Klassiker 2001: Odyssee im Weltraum und das Drama Die besten Jahre unseres Lebens. Dieses ist laut seiner Aussage der beste Film über den Zweiten Weltkrieg.

Insgesamt zeigt Tom Hanks sich in seiner Filmauswahl sehr breit interessiert. Von Kriegsfilmen über Sci-Fi-Blockbuster bis zu Dramen und Komödien ist bei seinen Lieblingsfilmen alles vertreten. Interessant ist, dass er beinahe ausschließlich Filme aufzählt, in denen er selbst nicht mitgespielt hat. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er seine eigenen Filme nicht mag, aber möglicherweise ist er beim Filmeschauen doch lieber einfach nur Zuschauer, als Teilnehmer.