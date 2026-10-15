Dieser Film wird bei Netflix komplett durch die Decke gehen: Erster Trailer zu Guarding Stars mit Supernatural-Star Jared Padalecki

Ist es noch zu früh für eine Feiertags-RomCom? Jetzt vielleicht schon, aber in einem Monat werden Netflix-Kund:innen nicht genug bekommen von Jared Padalecki, der sich als Filmstar mit seinem Bodyguard einlässt.

Schon klar, dass viele mitten im Halloween-Monat Oktober noch nichts von Weihnachten und Feiertagsfilmen wissen wollen. Man muss die Trailer aber feiern, wie sie fallen – und im Fall von Guarding Stars wird schon mit der neuen Vorschau klar, dass die romantische Komödie nach dem Filmstart am 18. November alles bei Netflix in den Schatten stellen wird.

Darum geht es im Netflix-Film Guarding Stars mit Jared Padalecki & Leighton Meester

Supernatural-Alumnus Jared Padalecki spielt den charmanten Actionfilm-Star Jack Stapleton, der mit der pragmatischen Hanna Brooks (Gossip Girl-Star Leighton Meester) eine neue Personenschützerin zur Seite gestellt bekommt. Über die Weihnachtstage muss sie ihn zu seiner Familie begleiten und – damit die Mutter (Andie MacDowell) sich keine unnötigen Sorgen macht – so tun, als wäre sie seine Partnerin. Dass daraufhin ordentlich die Festtagsfunken fliegen, dürfte auf der Hand liegen.

Seht hier den Netflix-Trailer zu Guarding Stars:

Guarding Stars ist übrigens ein Wortspiel: Es bezieht sich zum einen auf "behütende Sterne" (vielleicht wie in der Weihnachtsgeschichte), kann für die Netflix-RomCom aber auch als "Stars beschützen" übersetzt werden, weil es eben um einen Schauspieler und seinen Bodyguard geht.

Elizabeth Allen Rosenbaum (Purple Hearts) adaptierte mit ihrer Netflix-RomCom den Roman The Bodyguard von Katherine Center, der 2022 vor allem in den sozialen Medien auf BookTok für Aufsehen sorgte. Die Regisseurin erinnert sich (via Tudum ), wie sie das Konzept gemeinsam mit der Autorin für Netflix anpasste:

Die überwältigende Begeisterung in den sozialen Medien und unter den Lesern für Katherine Centers Roman war ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung, als Regisseurin einzusteigen. Es ist großartig, so eng mit Katherine zusammenzuarbeiten und zu erleben, wie begeistert sie davon ist, ihre geistreiche Geschichte über eine knallharte Bodyguard-Frau für einen Top-Star in die Weihnachtszeit zu verlegen. Das bietet die absolut traumhafte Kulisse, damit die Funken, die zwischen den beiden sprühen, noch heller leuchten können.

Klingt nach einer klassischen RomCom-Kombo, die in ein paar Wochen zumindest eine Weile lang die Streaming-Charts von Netflix dominieren wird. Und für noch mehr Filme, die bis Ende 2026 online gehen, haben wir auch etwas für euch:

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