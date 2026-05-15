Netflix verfilmt 74 Jahre alten Literaturklassiker als bildstarke Serie neu: Hier ist der Trailer

Netflix hat sich vor vier Jahren die Verfilmung eines wahren Klassikers auf die Fahne geschrieben: Jetzt gibt es den ersten Trailer zur Serien-Adaption von East of Eden aka Jenseits von Eden.

Da könnte tatsächlich etwas ziemlich Großes auf uns zukommen: Die vor vier Jahren angekündigte Serie East of Eden ist mittlerweile im Kasten und soll noch 2026 im Netflix-Programm landen. Die mit Stars gespickte Adaption verspricht ein bildgewaltiges Erlebnis, wie der frisch veröffentlichte Teaser-Trailer vermuten lässt.

Die Miniserie basiert auf dem Romanklassiker Jenseits von Eden von John Steinbeck (Früchte des Zorns) aus dem Jahr 1952, der für viele als eines der bedeutsamsten Werke der US-amerikanischen Literatur gilt. Weltbekannt ist natürlich auch die erste Verfilmung des Epos: das 1955er-Drama Jenseits von Eden mit James Dean. Es sind also gleich doppelt so große Fußstapfen, die die Netflix-Version auszufüllen versucht.

Seht hier den ersten Teaser zu Jenseits von Eden:

East of Eden - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Jenseits von Eden: Darum geht es in der Netflix-Serie

Die mehrere Jahrzehnte umspannende Geschichte rückt zwei Farmer-Familien im kalifornischen Salinas Valley zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt. Dabei handelt es sich zum einen um die armen Hamiltons mit ihren neun Kindern und zum anderen um das wohlhabende Ehepaar Adam und Cathy Trask (Florence Pugh). Als die intrigante und eiskalte Cathy eines Tages Zwillinge zur Welt bringt und daraufhin ihren Mann verlässt, hat dies für alle Beteiligten über Jahre hinaus fatale Konsequenzen.

Für die Netflix-Adaption der epischen Familiensaga hat sich ein illustrer Cast zusammengefunden: Neben Florence Pugh (Midsommar) wurden unter anderem Christopher Abbott (Wolf Man) als deren Serien-Ehemann Adam, Mike Faist (Challengers) als dessen Bruder Charles sowie Ciarán Hinds (Belfast) als Farmer Samuel Hamilton besetzt. Die Rolle des Cal Trask, die im Film von James Dean ikonisch verkörpert wurde, übernimmt in der Serie Joseph Zada (Solange wir lügen).

Die Drehbücher zu der Neuverfilmung schrieb Hollywood-Star Zoe Kazan (The Big Sick), womit sich ein familiärer Kreis schließt. Ihr Großvater ist nämlich die Regielegende Elia Kazan (Die Faust im Nacken), die vor über 70 Jahren den Dean-Film inszenierte. Seine Enkelin fungiert neben Jeb Stuart auch als Showrunnerin der Serie. Bei den ersten vier der insgesamt sieben Episoden führte Garth Davis (Lion) Regie.

Wann startet Jenseits von Eden bei Netflix?

Einen festen Starttermin hat Jenseits von Eden bisher noch nicht. Allerdings soll die Serie noch dieses Jahr erscheinen, voraussichtlich im Herbst 2026.