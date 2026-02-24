Netflix verfilmt den perfekten Bridgerton-Ersatz als Serie: Hier ist der erste Teaser zu einer der größten Liebesgeschichten aller Zeiten

Die 4. Staffel von Bridgerton geht bald auf Netflix zu Ende, doch für Nachschub ist gesorgt. Eine der größten Liebesgeschichten überhaupt wird zur Serie und jetzt gibt es den ersten Teaser.

Netflix' großer Serien-Hit Bridgerton ist im frühen 19. Jahrhundert in Großbritannien angesiedelt, wo eine gute Heiratspartie und gesellschaftliche Zwänge das Leben von Frauen am Londoner Hofe deligierten. Julia Quinn, die Autorin der Romanvorlagen, wurde in ihren fiktionalen Werken maßgeblich durch eine der wahrscheinlich gefeiertesten Autorinnen aller Zeiten inspiriert, die ebenfalls über diese Themen schrieb – weil sie sie gelebt hat: Jane Austen.

Der bekannteste Roman von Austen wurde nun als Serie für Netflix neu adaptiert. Passend zum nahenden Staffel 4-Finale von Bridgerton, gibt es jetzt den ersten Teaser zu Stolz und Vorurteil zu sehen:

Seht hier den Teaser zu Netflix' Stolz und Vorurteil:

Stolz und Vorurteil wird zur Serie: Darum geht's in der Jane Austen-Adaption bei Netflix

Stolz und Vorurteil dreht sich um die junge Elizabeth Bennet, die um die Jahrhundertwende vom 18. ins 19. Jahrhundert mit ihren Eltern und ihren vier Schwestern auf einer heruntergewirtschafteten Farm in der Nähe von London auf dem Land lebt. Während Mr. und Mrs. Bennet das Ziel verfolgen, ihre Töchter unter die Haube zu bringen, kann sich die eigenwillige Elizabeth nur schwer mit dem Gedanken an Heirat anfreunden. Als der störrische Mr. Darcy auf den Plan tritt, sollen sich ihre Ansichten jedoch nach und nach verändern ...

Elizabeth Bennet wird in der Netflix-Serie von Emma Corrin (The Crown) gespielt, Mr. Darcy wird hingegen von Jack Lowden (Slow Horses) verkörpert. Olivia Colman (Broadchurch) schlüpft dazu in die Rolle von Mrs. Bennett, Rufus Sewell (Dark City) tritt als Mr. Bennett in Erscheinung. Weiterhin gehören unter anderem Freya Mavor (Dead in a Week) als Jane Bennet, Daryl McCormack (Meine Stunden mit Leo) als Mr. Bingley, Louis Partridge (Enola Holmes) als Mr. Wickham und Fiona Shaw (Killing Eve) als Lady Catherine de Bourg zum Cast der Serie.

Stolz und Vorurteil wurde bereits zahlreiche Male für Film und Fernsehen adaptiert. Die bekanntesten Adaptionen bilden die sechsteilige BBC-Serie aus dem Jahr 1995 mit Jennifer Ehle und Colin Firth sowie der Kinofilm von Joe Wright aus dem Jahr 2005 mit Keira Knightley und Matthew Macfadyen.

Bridgerton-Ersatz: Wann kommt die Stolz und Vorurteil-Serie zu Netflix?

Ein genaues Startdatum wurde von Netflix noch nicht bekanntgegeben. Doch verrät der erste Teaser, dass uns die Stolz und Vorurteil-Serie noch 2026 bei dem Streamer erwarten soll. Als abgeschlossene Miniserie wird die Jane Austen-Adaption sechs Folgen umfassen.

Wenn ihr euch bis dahin schon einmal auf den Stoff einstimmen wollt, könnt ihr die Stolz und Vorurteil-Verfilmung von 2005 aktuell im Abo bei Netflix streamen.

