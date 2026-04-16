Netflix verfilmt eine der beliebtesten Fantasy-Geschichten aller Zeiten neu: Doch so haben wir den Klassiker noch nie gesehen

Jedes Kind ist mit einer Version dieser Fantasy-Geschichte aufgewachsen. Jetzt verpasst Netflix ihr einen Neuanstrich. Sie soll völlig anders werden als alle Adaptionen davor.

Die Kinderbücher des britischen Schriftstellers Roald Dahl wurden bereits zahlreiche Male für Film und Fernsehen verfilmt. Eines seiner bekanntesten Werke ist Charlie und die Schokoladenfabrik, dessen Kinoadaptionen von Mel Stuart aus dem Jahr 1971 und Tim Burton von 2005 heute legendär sind.

Erst vor zwei Jahren wurde der Stoff mit dem Prequel Wonka von Paul King neu aufgelegt und erweitert. Jetzt schiebt Netflix eine eigene Neuinterpretation um den kleinen Jungen Charlie und den exzentrischen Chocolatier nach.

Charlie und die Schokoladenfabrik-Film kommt zu Netflix: Fantasy-Klassiker wird neu interpretiert

Wie Variety berichtet, hat Netflix einen Animationsfilm angekündigt, der die Geschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik nimmt und ihr einen kompletten Neuanstrich verpasst. Der Streifen soll Charlie vs. the Chocolate Factory heißen und den kleinen Charlie im London der Gegenwart gegen den Fabrikbesitzer aufhetzen.

In dem Fantasyfilm wird Willy Wonka aus dem Gefängnis entlassen, nachdem er ein Kind in eine Blaubeere verwandelt hat. Als er seine Zeit abgesessen hat, kehrt er zu seiner Fabrik zurück und möchte wieder etwas Süßes in die bittere Welt bringen. Doch eine Sache steht in seinem Weg: Charlie Paley und seine Freund:innen.

Hier könnt ihr euch das erste Bild dazu anschauen:

Während ihnen Vertreibung droht, plant die neue Generation "verdorbener" Kinder in die Fabrik einzubrechen, um eine wertvolle Wonka-Tafel zu stehlen und ihr Zuhause zu retten. Doch wie viele andere, die die fantastische Welt der Schokoladenfabrik betreten, haben sie sich damit mehr vorgenommen, als sie vertragen können.

Willy Wonka wird im englischen Original von Marvel-Regisseur Taika Waititi (Thor 3, Jojo Rabbit) gesprochen, während Charlie von Heartstopper-Star Kit Connor vertont wird. Jared Stern (The Lego Batman Movie) und Elaine Bogan (Trollhunters: Tales of Arcadia) zeichnen gemeinsam für die Regie verantwortlich, während Waititi ebenfalls als ausführender Produzent fungiert.

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Für den Fantasyfilm tut sich Netflix erneut mit Sony Pictures Imageworks zusammen, die zuletzt KPop Demon Hunters zum Streamer gebracht haben, der bekanntlich zum erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten herangewachsen ist. Zahlreiche Animationskünstler:innen, die an KPop Demon Hunters gearbeitet haben, waren ebenfalls an dem neuen Film beteiligt. Ob damit jetzt schon der nächste große garantierte Hit für Netflix ins Haus steht?

Wann kommt Charlie vs. the Chocolate Factory zu Netflix?

Wann der Film zu Netflix kommt, wurde noch nicht offiziell angekündigt. Doch rechnen wir mit Charlie vs. the Chocolate Factory ab 2027 auf dem Streamer.

Der Fantasyfilm markiert den neuesten Eintrag aus dem Dahl-Universum von Netflix, nachdem sich der Streamer 2021 die gesamte IP des Autors mit der Roald Dahl Story Company gesichert hatte.

