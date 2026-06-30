Netflix verfilmt eine der besten Videospielreihen überhaupt

Eine langjährige Videospielreihe mit Fantasy- und Sci-Fi-Elementen, die Monster und Kreaturen aus allerlei Mythologien vereint, soll eine Netflix-Serie bekommen. Fans sind besorgt.

Anime-Fans sind es längst gewohnt, englischsprachige Live-Action-Adaptionen von beliebten Titeln via Netflix zu bekommen. Doch für jedes One Piece, das relativ positiv aufgenommen wird, gibt es eben mehrere Negativbeispiele wie Death Note oder Cowboy Bebop. Kein Wunder also, dass Fans der langjährigen Videospielreihe Persona aus Japan mehr als nur etwas besorgt sind. Denn jetzt gibt es Berichte, dass der Streaming-Dienst ein amerikanisches Team für eine Serienumsetzung zusammengetrommelt hat.

Videospiel-Highlight Persona als Netflix-Serie

Persona ist Teil eines größeren japanischen Videospiel- und Medien-Franchise namens Shin Megami Tensei, das größtenteils aus Rollenspielen besteht und auf die Romanreihe Digital Devil Saga von Aya Nishitani zurückgeht. In diesen können stylische Protagonist:innen oft mithilfe von Technologie Monster und Kreaturen aus allerlei Mythologien der Welt heraufbeschwören und kombinieren, während sie einen Dungeon erforschen und gegen okkulte Wesen oder Personifizierungen innerer Dämonen kämpfen. Backrooms trifft Pokémon für Erwachsene, wenn man so will.

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In der Persona-Subreihe des Franchise existieren aktuell fünf Hauptspiele mit über 30 Millionen verkauften Kopien, wobei Persona 6 gerade erst in diesem Monat von Atlus und SEGA für September 2027 angekündigt wurde. Die Vorfreude auf das neue Game ist riesig. Die Netflix-Serie kann das nicht von sich behaupten.

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Persona-Fans sind besorgt: "Null Prozent Chance, dass das gut wird"

Laut Variety wird die Persona-Serie von US-Drehbuchautor Christopher Monfette geschrieben, der bisher vor allem an den Serien 12 Monkeys, Star Trek: Picard und 9-1-1: Notruf L.A. gearbeitet hat. Zu den Produzenten zählen Shawn Levy und Toru Nakahara von Sega, die mit den Produktionsfirmen 21 Laps (Stranger Things) und Story Kitchen (Tomb Raider) zusammenarbeiten.

Fans der gefeierten Videospielreihe, etwa im JRPG-Subreddit , haben nicht viel Hoffnung für das Projekt: "Null Prozent Chance, dass das gut wird", kommentiert der erste User zu allerlei Zustimmung; ein anderer ist trotzdem an Bord und meint "Das wird schlecht, ich bin so bereit" und noch jemand schreibt "Im schlimmsten Fall bekommen wir wenigstens ein paar Memes davon". Auch wird darauf hingewiesen, dass nicht mal die japanischen Anime-Adaptionen der Spiele besonders gelungen seien und Netflix die Serie sowieso nach einer Staffel absetzen wird. Historisch keine unbegründete Annahme.

Was wohl aber am ehesten in die Binsen gehen kann, hat vor 25 Jahren die Konkurrenz von Final Fantasy vorgemacht, als man das ebenfalls sehr kunstvolle JRPG für den Kinofilm Final Fantasy - Die Mächte in Dir in ein Hollywood-Drehbuch zwängte, das kaum etwas von der Ambivalenz oder Poesie der Vorlage übrig ließ.

Bisher wurde die Netflix-Serie Persona allerdings nur in Entwicklung geschickt. Offiziell bestellt hat man das Projekt noch nicht.