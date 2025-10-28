Netflix verfilmt extrem beliebte Videospiel-Reihe: Jedes 90er-Kind kennt sie

Videospielverfilmungen müssen sich längst nicht mehr in einer Nische verstecken, sondern sind angesagter denn je. Netflix hat jetzt eine Adaption angekündigt, über das sich jedes Kind der 90er freuen dürfte.

Videospielverfilmungen haben sich in den letzten Jahren durch die boomende Gaming-Industrie zu wahren Hit-Maschinen entwickelt. Die Einspielergebnisse von Filmen wie Ein Minecraft Film und Der Super Mario Bros. Film an den Kinokassen sprechen für sich. Dementsprechend werden regelmäßig weitere Adaptionen angekündigt. Auch Netflix hat nach dem Erscheinen der Splinter Cell-Serie direkt die 2. Staffel angekündigt. Nun können sich PlayStation-Fans freuen, da der Streamer bereits an der Adaption einer Ikone der allerersten PlayStation arbeitet.

Videospiel-Adaption: Netflix arbeitet an einer Crash Bandicoot-Serie

Wie What's on Netflix berichtet, arbeitet der Streaming-Anbieter an einer Crash Bandicoot-Serie. Der erste Teil wurde 1996 von Naughty Dog, den Entwicklern der bereits verfilmten Spiele Uncharted und The Last of Us, auf der PlayStation veröffentlicht. Seit jeher erfreut sich die Spielereihe rund um den Beuteldachs einer enormen Beliebtheit. Neben der Jump-'n-Run-Hauptreihe gibt es mittlerweile auch weitere Ableger in anderen Genres, von denen der letzte 2023 erschienen ist. Insgesamt zählt die Reihe mittlerweile 23 Spiele.

Zusammen mit den WildBrain Studios, den Machern der Sonic Prime-Serie, wird nun bei Netflix an der Adaption als Animationsserie gearbeitet. Zum Inhalt gibt es bislang noch keine Infos. Doch durch die harmlose Spielereihe und einen Blick auf die Vita der WildBrain Studios steht es wohl außer Frage, dass die Serie sich an ein jüngeres Publikum richten wird. Auch ein Startdatum ist bislang noch nicht bekannt.

Welche Videospieladaptionen erscheinen als Nächstes?

Als Nächstes soll die Fortsetzung der Horrorspiel-Adaption Five Nights at Freddy's am 4. Dezember in den deutschen Kinos starten. Außerdem kommt bereits im April 2026 Der Super Mario Galaxy Film in die Kinos.