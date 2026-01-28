Netflix verfilmt gigantisches Thriller-Universum mit 13 Teilen: Der erste Trailer startet die Jagd nach einem Serienkiller

Nach Dept. Q und diversen Harlan Coben-Adaptionen legt Netflix die nächste große Krimiserie vor. Darin jagt ein legendärer Kommissar einen Serienkiller, wie der erste Trailer zeigt.

Krimis erobern bei Netflix regelmäßig die Serien-Charts, da verwundert es nicht, dass sich der Streamer die Adaption eines der bekanntesten Krimi-Autoren unserer Gegenwart gesichert hat. Jo Nesbø's Harry Hole heißt die Serie über den gleichnamigen Kommissar, der in insgesamt 13 Romanen von Jo Nesbø ermittelt hat. Kürzlich wurde der erste längere Trailer für die Serien-Adaption veröffentlicht, die zwei bekannte Netflix-Gesichter vereint.

Schaut euch hier den deutschen Trailer an:

Jo Nesbø's Harry Hole - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es in der Adaption des Bestsellers von Jo Nesbø

Tobias Santelmann aus The Last Kingdom spielt Harry Hole, einen Mordermittler der Osloer Polizei, der schon so einige grausame Verbrechen aufklären konnte. Doch wie es sich für einen modernen Ermittler gehört, wird Harry von inneren Dämonen gequält und ertrinkt seinen Frust in Alkohol. Denn sein Kollege Tom Waaler (Joel Kinnaman aus Altered Carbon) ist korrupt. Für einen neuen Fall müssen die beiden Widersacher widerwillig zusammenarbeiten.

Ein Serienkiller treibt in Oslo sein Unwesen. Jedem seiner Opfer wurde ein Finger abgetrennt, während an jedem Tatort ein kleiner Diamant hinterlassen wurde. Die Serie erzählt also gleichzeitig von den Ermittlungen in der brutalen Mordserie und davon, wie Waaler seine Machenschaften zu vertuschen sucht.

Jo Nesbø's Harry Hole startet Ende März bei Netflix

Jo Nesbø ist selbst als Schöpfer und Drehbuchautor an der Adaption beteiligt, anders als zum Beispiel bei der Verfilmung Schneemann mit Michael Fassbender. Ob sich die Qualität im Vergleich zu diesem Kino-Missgeschick steigert, erfahren wir im März. Jo Nesbø's Harry Hole startetund wird aus neun Episoden bestehen.

Ein illustres Detail haben wir noch für euch: Der Score der Serie wurde von Nick Cave und Warren Ellis komponiert, die für einen Song in Train Dreams dieses Jahr auf den Oscar hoffen können. Ihre letzten Serien-Scores haben die beiden für Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und The Death of Bunny Munro kreiert.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

