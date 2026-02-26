Netflix verfilmt gigantisches Thriller-Universum mit 13 Teilen: Der lange Trailer entfesselt die Jagd nach einem Serienkiller

Thriller-Fans, aufgepasst: Nach Dept. Q und den Harlan Coben-Serien von Netflix kommt eure nächste Krimi-Obsession. Im neuen Trailer zu Harry Hole jagt ein Kommissar einen Serienkiller.

Krimis und Thriller boomen bei Netflix seit Jahren und finden immer wieder ihren Weg an die Spitze der Serien-Charts des Streamers. Den letzten großen Erfolg konnte etwa der spannungsgeladene Titel His & Hers verzeichnen, letztes Jahr wurde Dept. Q zum Hit und das riesige Harlan Coben-Universum sorgt regelmäßig mit neuen Ablegern für beachtliche Zahlen.

Jetzt steht eure nächste Thriller-Obsession in den Startlöchern. Denn Netflix bringt mit Jo Nesbø's Harry Hole die Adaption der Romanreihe des bekannten norwegischen Krimiautors auf die Bildschirme. Was euch darin erwartet, zeigt jetzt der erste lange Trailer.

Seht hier den Trailer zu Jo Nesbø's Harry Hole:

Jo Nesbøs Harry Hole - S01 Trailer (Deutsch) HD

Thriller-Universum wird zur Serie: Darum geht es in Jo Nesbø's Harry Hole bei Netflix

Die Serie dreht sich um den Mordermittler Harry Hole der Osloer Polizei, der schon viele schreckliche Verbrechen aufgeklärt hat. Doch seine inneren Dämonen plagen den Kommissar, was ihn nicht selten zur Flasche greifen lässt. Grund dafür ist unter anderem sein Kollege Tom Waaler, der Hole mit Korruption ein Dorn im Auge ist. Für einen neuen Fall müssen die beiden jedoch zusammenarbeiten – ob sie wollen oder nicht. Denn ein Serienkiller ist in Oslo auf freiem Fuß: Er trennt jedem seiner Opfer einen Finger ab und hinterlässt am Tatort einen Diamanten.

In der Hauptrolle ist Tobias Santelmann als Harry Hole zu sehen, den ihr aus der Serie The Last Kingdom kennt. Joel Kinnaman aus Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm ist hingegen als korrupter Tom Waaler zu sehen. Neben den beiden sind in der Serie unter anderem Pia Tjelta (Buddy), Peter Stormare (Fargo) und Jesper Christensen (Casino Royale) zu sehen.

Wann kommt Jo Nesbø's Harry Hole zu Netflix?

Die Thriller-Serie startet am 26. März 2026 bei Netflix. Jo Nesbø's Harry Hole wird neun Episoden umfassen, die allesamt auf einen Schlag beim Streamer eintreffen.

Harry Hole ist Hauptfigur in 13 (!) Krimiromanen von Jo Nesbø, die zwischen 1997 und 2022 erschienen sind. Sein Buch Schneemann wurde bereits 2017 mit Michael Fassbender in der Rolle des Ermittlers fürs Kino verfilmt.



